Sjednica PIK-a: Hoće li biti postignut dogovor oko imena?

U Sarajevu je počela sjednica Savjeta za implementaciju mira (PIK) na kojoj će se razgovarati o izboru visokog predstavnika.

Podsjećamo, na prethodnoj sjednici nije bilo dogovora između SAD i pojedinih evropskih zemalja oko imena kandidata.

Nedavno je održan i sastanak na nivou ambasadora, ali u tom trenutku nije bilo napretka kada je riječ o ovoj temi.

Iz američkog Stejt departmenta a izjavili su ranije da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita

Kao što je poznato od ranije, favorit američke administracije za poziciju visokog predstavnika je italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi.

S druge strane, evropske zemlje, prvenstveno Francuska i Velika Britanija na ovoj poziciji žele vidjeti Rena Trokaza.