Košarac: Apsolutna podrška stavu srpskog člana Predsjedništva

On je podržao stav srpskog člana predsjedništva BiH da odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika proglasi destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske i zatraži zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Činjenica da su dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH ponovo preglasala srpskog člana samo potvrđuje da političko Sarajevo i dalje vjeruje da se BiH može graditi uz tutorstvo stranaca, umjesto dogovorom domaćih, demokratski izabranih predstavnika", istakao je Košarac na "Instagramu".

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Košarac je upitao do kada će bošnjačka politika podržavati kolonijalizam u BiH?

"Kada će pokazati dovoljno političke zrelosti da prestanu da se oslanjaju na tutorstvo stranaca i preuzmu punu odgovornost za procese u BiH? Za razliku od takvog pristupa, Srpska vodi samostalnu i suverenu politiku", naveo je Košarac.

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On je napomenuo da zastupa jasan stav da odluke koje se tiču budućnosti ove zemlje moraju donositi izabrani predstavnici naroda, a ne stranci.

Podsjećamo, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je danas proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanović je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.