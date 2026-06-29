Cvijanović najavila: Narodna skupština će imati zadnju riječ, sutra upućujem zahtjev

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.

Ona je ranije danas ovu odluku proglasila destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma, poslije čega je Cvijanovićeva napustila sjednicu.

"Ovdje je u pitanju identitetska stvar. Morala sam da zaštitim Srpsku i tražiću stav Narodne skupštine Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Republika Srpska Cvijanović napustila sjednicu nakon bezakonja Bećirovića: Odluka o imenovanju članova Komisije destruktivna po Srpsku

Srpski član Predsjedništva je istakla da je riječ o brutalnom uzurpiranju ustavnih prava jednog od tri konstitutivna naroda i da će sutra uputiti zahtjev Narodnoj skupštini Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da niti ona, niti njen predstavnik nisu prisustvovali glasanju na sjednici Predsjedništva o ovoj odluci, te ukazala na brojna kršenja Ustava i procedure.

U Predsjedništvu BiH, kaže Cvijanovićeva, misle da mogu brutalno i nezakonito da preglasavaju srpskog člana Predsjedništva i srpsku baštinu proglašavaju bosansko-hercegovačkom.

"Narodna skupština Republike Srpske imaće glavnu riječ", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, na današnjoj sjednici nije dozvoljavao čak ni da dobije riječ, kao ni članovi Sekretarijata.

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"Riječ je o osjetljivom pitanju za svaki narod o kojem smo ranije raspravljali", rekla je Cvijanovićeva i dodala da je Bećirović odlučio da se nakon 20 godina ponovo bavi ovim pitanje preglasavanjem.

Ona je istakla da je namjera bila da se napravi cirkus i da se stranci vrate u ovaj proces.

"Bećirović je sebi dao za pravo i da sam tumači šta je spoljna politika BiH", rekla je Cvijanovićeva.