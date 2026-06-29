"Ukoliko se krnji Ustavni sud bude rukovodio pravom poništiće nametnute izmjene Krivičnog zakona"

Ukoliko se krnji Ustavni sud bude rukovodio pravom, Ustavom i osnovnim demokratskim principima povodom zahtjeva Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, jedina moguća odluka jeste poništavanje nametnutih izmjena, izjavio je zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac.

Košarac je naveo da činjenica da je krnjem Ustavnom sudu BiH bilo potrebno više od šest mjeseci da ovaj zahtjev stave na dnevni red, govori da je ova pravosudna institucija svjesno odugovlačila postupak, dok je u drugim predmetima odlučivala znatno brže.

"Ovo je prilika da krnji Ustavni sud pokaže da li štiti Ustav BiH ili političku samovolju neizabranog stranca", naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima odluka o ovom zahtjevu biće test da li u BiH još postoji vladavina prava ili će se nastaviti praksa prema kojoj je volja neizabranog stranca iznad Ustava i institucija koje jedine imaju demokratski legitimitet da donose zakone.

On je istakao da je Ustav jasan i on kaže da zakone može donositi isključivo Parlamentarna skupština BiH, navodeći da nijedan stranac, pa ni Kristijan Šmit nema ustavno ovlašćenje da nameće zakone ili mijenja postojeće krivično zakonodavstvo.

"Ustavni sud pred sobom ima i stav Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji je i sam tražio, a u kojem je jasno navedeno da `visoki predstavnik` nema ustavno pravo da donosi niti nameće zakone. O tome da neizabrani stranac interveniše u domaće zakonodavstvo, bespredmetno je čak i pričati", naveo je Košarac na "Instagramu".

Košarac kaže da dosadašnja praksa krnjeg Ustavnog suda ne uliva povjerenje, ističući da ova institucija umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama je dokazala da legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka u BiH.

Krnji Ustavni sud BiH je nakon više od pola godine stavio na dnevni red sjednice ocjenu ustavnosti intervencija Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH, prenosi Srna.

Apelacija Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Šmit na dnevnom je redu sjednice krnjeg Ustavnog suda BiH zakazane za 2. i 3. jul.