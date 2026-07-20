Trišić Babić: Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument

Republika Srpska ne pristaje da bude bilo čiji instrument, sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametan u BiH bio pogrešan, rekla je v.d. direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić.

Trišić Babić je istakla da Republika Srpska politički značajna, geopolitički prepoznata i institucionalno zrela i da je to rezultat politike predsjednika Milorada Dodika i institucija, koje su odbile da budu pasivan objekat tuđih odluka.

Ona je ukazala da geopolitički pristup Republike Srpske počiva na nekoliko osnova, navodeći da su to Dejtonski mirovni sporazum, ustavna pozicija Srpske, nacionalni i kulturni identitet, kao i racionalni interes, odnosno saradnja sa svima koji poštuju Republiku Srpsku, Dejton, dogovor i realnost.

"Zato smo prisutni na važnim adresama, razgovaramo, gradimo odnose i na Istoku i na Zapadu, ne pristajemo da nam bilo ko određuje sa kim smijemo da razgovaramo. Srpska je mala, ali nije beznačajna. Ona je važna za regionalnu stabilnost, a njena stabilnost zavisi od toga da bude uvažena, a ne ponižena. To je suština naše politike", rekla je Trišić Babić za Glas Srpske.

Ona je ocijenila da je Republika Srpska regionalno i simbolički prepoznat geopolitički akter, jer ima jasnu političku volju, institucionalni kontinuitet, narod koji zna šta brani i rukovodstvo koje je pokazalo da neće trgovati suštinskim interesima.

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Na konstataciju da postoje kritičari koji tvrde da Srpska nema pravo na veću dozu samostalnosti u domenu spoljne politike, ona je navela da to najčešće nisu kritičari, nego političko Sarajevo koje u najvećem broju slučajeva polazi od potrebe da Srpskoj ospori svako pravo koje ne može da kontroliše.

Naglasila je da Republika Srpska mora imati prostor za djelovanje, jer ima odgovornost prema narodu, da zna nadležnosti BiH i da ne traži haos.

"Sve više ljudi u međunarodnoj zajednici razumije da je model koji je nametan u BiH bio pogrešan, a polazio je od ideje da je moguće postepeno isprazniti Srpsku od nadležnosti, prenijeti stvarnu moć na nivo koji nema unutrašnji konsenzus, a onda sve to nazvati funkcionalnošću. To je politička obmana", kaže ona.

Ukazala je da povratak nadležnosti nije pitanje nečije političke tvrdoglavosti, nego vraćanja BiH u okvir koji može obezbijediti mir i stabilnost već da je to Dejton i uvjerena je da će ta ideja, korak po korak, dobijati sve više prostora.

Trišić Babić je rekla da su Republika Srpska ne vodi politiku inata nego interesa, da su joj odnosi sa Ruskom Federacijom važni, istorijski, politički i diplomatski, ali da je važno da ima otvorene i sadržajne odnose sa SAD.

"Srpska neće biti protiv Rusije da bi se nekom dokazala na Zapadu, niti će biti protiv Zapada da bi bilo kome slala poruku. Mi smo za Srpsku. To je naša polazna i završna tačka", naglasila je Trišić Babić.

Za OHR je rekla da je civilizacijski nonsens, institucija bez demokratskog legitimiteta i presedana u savremenom svijetu po dužini trajanja i obimu političkog uticaja.

"OHR nije samo kancelarija. On je koncept. Koncept kolonijalnog upravljanja, koncept suspendovane demokratije i koncept stalne krize. Da, smatram da je taj koncept na kraju. To ne znači da će nestati sutra ujutro, ali znači da istorijski ističe njegovo vrijeme", rekla je Trišić Babić.

Ocijenila je da će završetak OHR-a biti dobar ne samo za Srpsku, nego i za BiH u cjelini, te dodala i da bi uklanjanje OHR-a iz dnevne politike i odlučivanja bio bi preduslov za racionalan pogled EU na BiH.

"Evropski put može biti uspješan samo ako je zasnovan na realnosti BiH, a realnost BiH je Dejton", rekla je Trišić Babić.

Ona je istakla kako vjeruje da će BiH postati dio EU i da su predstavnici Republike Srpske u ovom mandatu uradili najviše na evropskom putu.

Za osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske kaže da nije samo opravdano, nego i neophodno i da je prvi zadatak da Srpska bude prisutna tamo gdje se o njoj govori, da se čuje njen glas i argumentovano i dokumentovano predstavlja njena pozicija.

"To nije paralelna diplomatija, kako neki zlonamjerno žele da predstave. To je odgovorna institucionalna komunikacija sa svijetom. Kancelariju vidim kao jedan od stubova međunarodnog pozicioniranja Srpske", rekla je Trišić Babić.