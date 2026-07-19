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Dan sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida NDH nad Srbima

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 18:42

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Дан сјећања у Горњем Јеловцу
Foto: RTRS

Više delegacija položilo je vijence na spomenik u Macurama kod Prijedora u okviru obilježavanja Dana sjećanja na djecu ubijenu tokom genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) od 1941. do 1945. godine.

Vijence su položili predsjednik Milorad Dodik, ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović, izaslanik predsjednika Srbije Nikola Vučen i predstavnik Ambasade Rusije u BiH.

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Na spomenik su vijence i cvijeće položili gradonačenjlnik Prijedora Slobodan Javor, načelnik Kozarske Dubice Igor Savković, predstavnici SUBNOR-a, udruženja koja baštine sjećanja na žrtve ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu, organizacije proistekle iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, prenosi "Srna".

U NDH je ubijenio više od 75.000 djece u dobi do 14 godina, a u zaseoku Macure je tokom njemačko-ustaške ofanzive na Kozaru u ljeto 1942. godine ubijeno 312 Srba iz više potkozarskih sela, među kojima je bilo 75 djece do 14 godina.

Ovaj datum je krajem 2020. godine uvršten u kalendar događaja od republičkog značaja i od 2021. obilježava se u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

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NDH

genocid u NDH

Dan sjećanja na djecu ubijenu u NDH

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