Selak objavio video: Kod Sanskog Mosta fizički napadnuti srpski povratnici

U Lušci Palanci kod Sanskog Mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić, od strane Bošnjaka Suvada Bašića, Hasana Rekića i Muharema Bašića iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da hitno rasvijetle ovaj slučaj i obavijeste javnost o preduzetim mjerama ", istakao je Selak.

Naveo je da svaki napad na srpske povratnike mora biti temeljno istražen, a bezbjednost srpskih povratnika u Sanskom Mostu i širom Federacije BiH mora biti zagarantovana.

U Lušci Palanci kod Sanskog Mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić, od strane Bošnjaka Suvada Bašića, Hasana Rekića i Muharema Bašića iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta.



Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,… pic.twitter.com/4T9h1Ysx3G — Selak Goran (@SelakG) July 19, 2026

"Nasilje i zastrašivanje ne smiju imati nacionalni predznak niti ostati bez odgovora. Zato zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih institucija. Mika Davidović je srpska povratnica koja je u Lušci Palanci otvorila ugostiteljski objekat – kafe bar 'Zadnja stanica Mika', koji posluje kao malo lokalno mjesto okupljanja mještana", naveo je Selak.