Logo

Selak objavio video: Kod Sanskog Mosta fizički napadnuti srpski povratnici

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 12:45

Komentari:

0
Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници
Foto: Ustupljena fotografija

U Lušci Palanci kod Sanskog Mosta fizički su napadnuti srpski povratnici Mika Davidović i njen suprug Željko Matić, od strane Bošnjaka Suvada Bašića, Hasana Rekića i Muharema Bašića iz Fajtovaca kod Sanskog Mosta, rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

"Pozivamo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da hitno rasvijetle ovaj slučaj i obavijeste javnost o preduzetim mjerama ", istakao je Selak.

Naveo je da svaki napad na srpske povratnike mora biti temeljno istražen, a bezbjednost srpskih povratnika u Sanskom Mostu i širom Federacije BiH mora biti zagarantovana.

"Nasilje i zastrašivanje ne smiju imati nacionalni predznak niti ostati bez odgovora. Zato zahtijevamo hitnu reakciju nadležnih institucija. Mika Davidović je srpska povratnica koja je u Lušci Palanci otvorila ugostiteljski objekat – kafe bar 'Zadnja stanica Mika', koji posluje kao malo lokalno mjesto okupljanja mještana", naveo je Selak.

Заробљени Срби у дервентским логорима

Republika Srpska

Memorijalni centar dokumentovao svjedočanstva o zarobljenim Srbima u derventskim logorima

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goran Selak

fizički napad

Srpski povratnici FBiH

Sanski Most

Bošnjaci

Komentari (0)

Više iz rubrike

Заробљени Срби у дервентским логорима

Republika Srpska

Memorijalni centar dokumentovao svjedočanstva o zarobljenim Srbima u derventskim logorima

1 h

0
Предсједник Милорад Додик стигао је у манастир Ступље код Прњавора, гдје се данас обиљежава празник Светогорске Иверске иконе пресвете Богородице и завјетног дана

Republika Srpska

Dodik u manastiru Stuplje: Učestvovao u litiji

2 h

0
Драган Вођевић, начелник Мркоњић Града

Republika Srpska

Vođević: Želimo da pošaljemo poruku da smo jak i dostojanstven narod

5 h

5
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima

5 h

2

  • Najnovije

13

38

EES utrostručio vrijeme čekanja, putnici propuštaju letove

13

27

Bukti požar na popularnom grčkom ostrvu, naređena evakuacija

13

16

Ovo niko nije očekivao: Đoković fanovima otkrio pol bebe

13

05

Havarija na Jadranu: Spaseno troje austrijskih državljana

12

45

Selak objavio video: Kod Sanskog Mosta fizički napadnuti srpski povratnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima