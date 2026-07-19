Dodik u manastiru Stuplje: Učestvovao u litiji

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik stigao je u manastir Stuplje kod Prnjavora, gdje se danas obilježava praznik Svetogorske Iverske ikone presvete Bogorodice i zavjetnog dana.
Dodik je učestvovao u litiji koju je predvodio Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava.
Prethodno je u Manastiru Stuplje, u prisustvu velikog broja vjernika, služena Sveta arhijerejska liturgija.
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Dodik: BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima
Manastir Stuplje je posvećen Svetom arhanđelu Mihailu. Nalazi se u selu Gornji Vijačani, na rijeci Manastirici.
U pisanim izvorima prvi put se pominje u 15. vijeku, piše Srna.
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