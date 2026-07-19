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Dodik u manastiru Stuplje: Učestvovao u litiji

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 11:10

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Предсједник Милорад Додик стигао је у манастир Ступље код Прњавора, гдје се данас обиљежава празник Светогорске Иверске иконе пресвете Богородице и завјетног дана
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik stigao je u manastir Stuplje kod Prnjavora, gdje se danas obilježava praznik Svetogorske Iverske ikone presvete Bogorodice i zavjetnog dana.

Dodik je učestvovao u litiji koju je predvodio Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava.

Prethodno je u Manastiru Stuplje, u prisustvu velikog broja vjernika, služena Sveta arhijerejska liturgija.

Милорад Додик

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Manastir Stuplje je posvećen Svetom arhanđelu Mihailu. Nalazi se u selu Gornji Vijačani, na rijeci Manastirici.

U pisanim izvorima prvi put se pominje u 15. vijeku, piše Srna.

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Milorad Dodik

manastir

Manastir Stuplje

Prnjavor

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