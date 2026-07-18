Snažan odjek kampanje u srcu Njujorka: "Nastaviti govoriti jezikom činjenica"

Priča o stradanju srpskog naroda po prvi put dobila je svoje mjesto u jednom od najznačajnijih svjetskih centara. Kroz međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", dokumentovane činjenice o stradanju srpskog naroda predstavljene su milionima ljudi.

"Utisci su i više nego pozitivni, ono što smo željeli da uradimo - da temu srpskog stradanja predstavimo svjetskoj javnosti u možda najvažnijem gradu na svijetu, to smo i uspjeli. Ostvarili smo veoma važne međunarodne kontakte i radujem se u narednom periodu što će Memorijalni centar RS imati priliku da nastavi sa pokazivanjem i prezentovanjem svega onog što podrazumijeva srpsko stradanje", rekao je Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske.

Na digitalnim ekranima u srcu Njujorka prikazane su dokumentovane činjenice o stradanju Srba u 20. vijeku – od genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, stradanja u Podrinju i Birču, do progona, logora i NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije.

"Mislim da je veoma važno, jer Njujork nije samo jedan od većih gradova svijeta. Njujork je prestonica UN-a i centar gdje se okupljaju sve diplomatije svijeta, međunarodni mediji i međunarodna zajednica", rekao je Sergej Vukčević, sekretar Udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka grada Banjaluka.

Posebno mjesto u kampanji posvećeno je stradanju srpske djece i svjedočanstvima preživjelih.

"Srpsko stradanje treba da bude deo obrazovnog programa, kao i naučno-istraživačkog rada. Bez sveobuhvatnog sagledavanja događaja iz prošlosti nema kompletne istine, nema suživota i trajnog mira i nema budućnosti na ovim našim prostorima", rekla je Radojka Filipović, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca Bratunca.

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Iako su reakcije na kampanju pretežno pozitivne, njen odjek pokazao je da o stradanju srpskog naroda i dalje postoje različiti pogledi i tumačenja. Upravo zato, poručuju organizatori, neophodno je nastaviti govoriti jezikom činjenica i dokumentovanih svjedočanstava.

"Sasvim sigurno je da Njujork neće biti jedina destinacija, jedno mjesto na kojem je izloženo sve ono što je srpski narod preživio. I veoma je važno da svi zajedno i danas damo podršku i učestvujemo, koliko ko je od nas u mogućnosti, na nekom svom nivou, da istina o stradanju srpskog naroda pređe granice bivše Jugoslavije i da o njoj danas sve više i sve glasnije govorimo", rekla je Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.

Priča o srpskom stradanju nastaviće da se čuje. Namjera je da dokumentovane činjenice postanu dostupne što široj međunarodnoj javnosti i budu dio globalnog dijaloga o očuvanju istorijskog pamćenja.