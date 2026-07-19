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Vođević: Želimo da pošaljemo poruku da smo jak i dostojanstven narod

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 08:37

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Драган Вођевић, начелник Мркоњић Града
Foto: RTRS

Načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević rekao u da je Mrkonjić Grad spreman za obilježavanje Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja" 4. avgusta.

"U narednom periodu ćemo obilježiti sve važne datum na dostojanstven način", rekao je Vođević.

Istakao je da je Mrkonjić Grad zaslužio da bude domaćin obilježavanja.

"I zaslužili smo da budemo na mapi obilježavanja svih važnih istorijskih datuma. Želimo da pošaljemo poruku da smo jak i dostojanstven narod, da živimo na svom ognjištu i da nastavljamo da se razvijamo", rekao je Vođević.

Podsjetio je i na zločine u Mrkonjić Gradu.

"U Mrkonjić Gradu je pronađena najveća pojedinačna masovna grobnica Srba. Imali smo i dosta mikrolokacija sa stradalim Srbima. Za ove zločine niko nije odgovarao", naveo je Vođević.

Naveo je da Mrkonjić Grad gleda i u budućnost.

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"Razvijamo se, najviše uz podršku Vlade Republike Srpske. Radimo infrastrukturne projekte. Očekujemo i saradnju sa Srbijom. Ulazimo u ozbiljnu rekonstrukciju centra opštine i uljepšaćemo centar u narednom periodu". naveo je Vođević, prenosi RTRS.

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Tagovi :

Dragan Vođević

Oluja

stradanje Srba

Mrkonjić Grad

Dan sjećanja

Komentari (5)

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