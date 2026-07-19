Dodik: BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima

Na sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH tokom sedmice jasno je rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju biti odbačene i proglašene ništavnim, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Istakao je da BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima, koja nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smjenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo Ustava. Tokom sedmice posjetio sam i opštinu Bileća, gdje sam se uvjerio da izgradnja vrtića teče planiranom dinamikom", napisao je Dodik na Iksu.