Dodik: BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima

Autor:ATV redakcija
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Na sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH tokom sedmice jasno je rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju biti odbačene i proglašene ništavnim, rekao je predsjednik Milorad Dodik.
Istakao je da BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima, koja nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma.
"Visoki predstavnici ne mogu da nameću zakone, smjenjuju izabrane predstavnike i upravljaju mimo Ustava. Tokom sedmice posjetio sam i opštinu Bileća, gdje sam se uvjerio da izgradnja vrtića teče planiranom dinamikom", napisao je Dodik na Iksu.
Na sastanku rukovodstava SNSD-a i HDZ-a BiH tokom sedmice jasno je rečeno da sve odluke visokih predstavnika moraju biti odbačene i proglašene ništavnim.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 19, 2026
BiH ne može funkcionisati s bonskim ovlašćenjima, koja nisu dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnici ne mogu da… pic.twitter.com/emGyYnXwFg
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