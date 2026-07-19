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Ovo je tragično stradala kćerka Nevene Hot

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 15:26

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Невена Хот
Foto: Instagram

U saobraćajnoj nesreći u Borči Anastasija (23) tragično je izgubila život. Ona je kćerka bivše rijaliti učesnice i glumice filmova za odrasle Nevene Hot.

"Informer" je sada objavio Nevenine fotografije sa kćerkom, a može se zaključiti da je mlada Anastasija preslikana majka.

Njihova zajednička fotografija nastala je na majčinom vjenčanju.

Невена Хот са кћерком Анастасијом
Nevena Hot sa kćerkom Anastasijom

Inače, do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala Anastasija izletio sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Ona je zajedno sa djevojkom D.N. koja je bila na mjestu suvozača prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.

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Tagovi :

Nevena Hot

tragedija

Kćerka Nevene Hot

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