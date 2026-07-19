Pucnjava u centru Beograda, ranjen muškarac

Autor:ATV redakcija
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Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se rano jutro dogodila u širem centru Beograda.
Prema prvim informacijama, do pucnjave je došlo nešto prije 5 časova u Poenkareovoj ulici.
Kako su saopštili iz službe Hitne pomoći za RTS, muška osoba, starosti 36 godina upucana je noge.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do pucnjave.
Scena
Uhapšeni braća Endru i Tristan Tejt
Ranjeni muškarac je zbrinut i prevezen u Urgentni centar.
Policija obavlja uviđaj, piše Telegraf.
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