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Pucnjava u centru Beograda, ranjen muškarac

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 08:27

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se rano jutro dogodila u širem centru Beograda.

Prema prvim informacijama, do pucnjave je došlo nešto prije 5 časova u Poenkareovoj ulici.

Kako su saopštili iz službe Hitne pomoći za RTS, muška osoba, starosti 36 godina upucana je noge.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do pucnjave.

Ендру и Тристан Тејт

Scena

Uhapšeni braća Endru i Tristan Tejt

Ranjeni muškarac je zbrinut i prevezen u Urgentni centar.

Policija obavlja uviđaj, piše Telegraf.

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Pucnjava

Ranjen muškarac

Beograd

Policija

Srbija

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