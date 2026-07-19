Auto završilo na krovu: U teškoj nesreći preminula djevojka (22)

A. T. (22) izgubila je bitku za život nakon što je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati poslije ponoći, saznaje Telegraf.

Prema saznanjima Telegrafa, do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A. T. izletio sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

A. T. je tom prilikom zadobila teške povrede i hitno je prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.

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Suvozač u vozilu, devojka D. N. (23) takođe je povrijeđena u udesu i zadržana je u Urgentnom centru na daljem liječenju.

(Telegraf)