Led se može lopatom kupiti: Strašno nevrijeme u dijelu Srpske

Autor:ATV redakcija
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Nakon što je juče nevrijeme poharalo veći dio centralne i istočne BiH, nestabilno vrijeme nastavilo se i danas.
Glavnina nepogoda danas se premjestila prema sjeveru i sjeveroistoku Bosne, a snažan olujni sistem pogodio je područje opštine Srebrenica.
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Posebno je pogođeno područje Konjević Polja, gdje je padao krupan led. Iz tamošnje mjesne zajednice objavili su fotografije posljedica nevremena, uz poruku:
"Led se može lopatom po putu kupiti“.
Meteorolozi su ranije upozorili da će tokom poslijepodneva i večeri na sjeveru i sjeveroistoku Bosne biti uslova za lokalno jača nevrijeme, uz pojavu grada, obilne padavine u kratkom periodu i jake do olujne udare vjetra, piše Avaz.
Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje se očekuju intenzivni pljuskovi i naglo pogoršanje vremenskih prilika.
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