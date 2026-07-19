Led se može lopatom kupiti: Strašno nevrijeme u dijelu Srpske

Nakon što je juče nevrijeme poharalo veći dio centralne i istočne BiH, nestabilno vrijeme nastavilo se i danas.

Glavnina nepogoda danas se premjestila prema sjeveru i sjeveroistoku Bosne, a snažan olujni sistem pogodio je područje opštine Srebrenica.

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Posebno je pogođeno područje Konjević Polja, gdje je padao krupan led. Iz tamošnje mjesne zajednice objavili su fotografije posljedica nevremena, uz poruku:

"Led se može lopatom po putu kupiti“.

Meteorolozi su ranije upozorili da će tokom poslijepodneva i večeri na sjeveru i sjeveroistoku Bosne biti uslova za lokalno jača nevrijeme, uz pojavu grada, obilne padavine u kratkom periodu i jake do olujne udare vjetra, piše Avaz.

Građanima se savjetuje oprez, posebno u područjima gdje se očekuju intenzivni pljuskovi i naglo pogoršanje vremenskih prilika.