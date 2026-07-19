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Gužve na izlazu iz BiH: Evo gdje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 09:02

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Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.
Foto: AMS RS

Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Aržano, Doljani, Zupci i Deleuša.

Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(SRNA)

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Tagovi :

Granica sa BiH

Granični prelaz

AMS RS

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