Gužve na izlazu iz BiH: Evo gdje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila

Autor:ATV redakcija
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Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša, Izačić, Aržano, Doljani, Zupci i Deleuša.
Na ostalim graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.
Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
(SRNA)
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