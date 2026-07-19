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Kuzmić: Oko 40 odstova na uređenju Crnog potoka završeno

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 17:16

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Анђелка Кузмић у Пелагићеву
Foto: ATV

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić poručila je danas u Pelagićevu da je ova opština, uprkos tome što je geografski mala sredina, veoma značajna lokalna zajednica za Vladu Republike Srpske.

"Prije par mjeseci smo na sastanku sa načelnikom opštine Slavkom Tešićem dogovorili realizaciju određenih projekata, a ono što je najbitnije za stanovnike je uređenje Crnog potoka, gdje je završeno oko 40 odsto radova", rekla je Kuzmićeva novinarima u Pelagićevu.

Ona je navela da ostaje glavni dio uređenja, te da će, prema najavama Javne ustanove "Vode Srpske", iduće sedmice početi rušenje istočnog lateraklog kanala ispod puta, prenosi "Srna".

"Čekali smo sa tim radovima zbog žetve koja je protekla dobro. Klimatski uslovi su na zadovoljstvo naših poljoprivrednika bili odlični i imamo ogromne količine pšenice visokog kvaliteta", rekla je Kuzmićeva.

Kao što je i obećano, kaže Kuzmićeva, Vlada Srpske je isplatila podsticaje za pšenicu, što je u ovom momentu najneophodnije poljoprivrednicima.

Govoreći o manifestaciji "Gastro susreti", kojoj će prisustvovati nakon sastanka sa Tešićem, Kuzmićeva kaže da ona njeguje nasljeđe i tradiciju, a organizuje se zbog druženja.

"Ove godine prisutni su gosti iz Srbije, Hrvatske i cijele Republike Srpske", rekla je Kuzmićeva.

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Anđelka Kuzmić

Pelagićevo

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