Agenta ukrajinskih specijalnih službi koji je planirao da digne u vazduh automobil borca specijalne vojne operacije u Stavropoljskom kraju uhapsila je Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

Uhapšen je ruski državljanin rođen 1977. godine. Svijet Ubio suprugu, zakopao njeno tijelo i tvrdio da je nevin: Nakon 6 godina otkrivena bolna istina "Spriječene su nezakonite aktivnosti ruskog državljanina u Stavropoljskom kraju, koji je učestvovao u pripremi terorističkog čina protiv borca specijalne vojne operacije", navedeno je u saopštenju. (Srna)

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