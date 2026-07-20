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Uhapšen agent zbog planiranja terorističkog napada na borca specijalne vojne operacije

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:21

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Ухапшен агент због планирања терористичког напада на борца специјалне војне операције

Agenta ukrajinskih specijalnih službi koji je planirao da digne u vazduh automobil borca specijalne vojne operacije u Stavropoljskom kraju uhapsila je Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.

Uhapšen je ruski državljanin rođen 1977. godine.

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"Spriječene su nezakonite aktivnosti ruskog državljanina u Stavropoljskom kraju, koji je učestvovao u pripremi terorističkog čina protiv borca specijalne vojne operacije", navedeno je u saopštenju.

(Srna)

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Tagovi :

FSB

Rusija

Teroristički napad

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