Uhapšen agent zbog planiranja terorističkog napada na borca specijalne vojne operacije

Autor:ATV redakcija
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Agenta ukrajinskih specijalnih službi koji je planirao da digne u vazduh automobil borca specijalne vojne operacije u Stavropoljskom kraju uhapsila je Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/.
Uhapšen je ruski državljanin rođen 1977. godine.
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"Spriječene su nezakonite aktivnosti ruskog državljanina u Stavropoljskom kraju, koji je učestvovao u pripremi terorističkog čina protiv borca specijalne vojne operacije", navedeno je u saopštenju.
(Srna)
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