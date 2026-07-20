Endi Bernam imenovan za novog premijera Velike Britanije

Endi Burnham, novi lider Laburističke stranke Velike Britanije, imenovan je za novog premijera ove zemlje čime je započela nova era u britanskoj politici.

Nakon što je sada već bivši premijer Keir Starmer održao oproštajni govor, Burnham je primljen na prijem kod kralja Čarlsa nakon čega mu je povjereno formiranje nove vlade.

"Njegovo Veličanstvo primilo je u audijenciju časnog Endi Burnhama, zastupnika u Parlamentu, i zatražilo od njega da formira novu administraciju. Časni Endi Burnham, zastupnik u Parlamentu, prihvatio je kraljevu ponudu i poljubio ruku prilikom njegovog imenovanja za premijera i prvog lorda trezora", saopšteno je iz Bakingemske palate.

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U intervjuu za Times, Burnham je obećao da će pokušati uraditi stvari na drugačiji način nakon, kako kaže, decenije u kojoj jednostavno ne funkcioniše.