Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

Autor:ATV redakcija
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Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona naredilo je istragu napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.
Iz ovog tužilaštva su za Nezavisne novine potvrdili da je dežurni tužilac upoznat o događaju u mjestu Lušci Palanka.
"Postupajući tužilac je ovlašćenim službenim licima naredila provođenje istražnih radnji, koje se i dalje poduzimaju, a u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja i utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja", rekla je Aldijana Poprženović Kurtagić, portparol Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
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Podsjećamo, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, na društvenim mrežama naveo da su u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića napali Bošnjaci Suvad Bašić, Hasan Rekić i Muharem Bašić iz Fajtovaca.
Mika Davidoviće je ranije rekla za RTRS da je do napada došlo u kafani čiji je vlasnik, a da su tri osobe došle u objekat u pripitom stanju.
"Vani je sjedila djevojka sa nekoliko momaka koji su ubrzo otišli, a ona je ostala sama. Ja sam im uredno uslužila. Djevojka je otišla u toalet, a jedan je krenuo za njom. Rekla sam mu: "nemoj ići za njom i nemoj praviti probleme". Onda se taj Rekić vratio, uhvatio me i iskrenuo mi ruku, govoreći: "tebe treba ubiti", rekla je Davidovićeva.
Momci koji su bili u blizini i vidjeli šta se dešava, pozvali su njenog supruga Željka da dođe.
"Željko je rekao da je on gazda, pa su onda napali njega. Za ne povjerovati", rekla je Davidovićeva i dodala da je policija došla poslije sat vremena.
Istakla je da su napadači i dalje na slobodi, kao i da je dan kasnije od njih istih doživjela neprijatnost, kad su joj dobacivali pogrdne riječi na ulici.
"Policija ih je trebala makar ispitati o tome što se dešavalo. Nikad se ništa slično nije dešavalo. Uvijek smo se suprug i ja trudili svima da izađemo u susret", navela je ona.
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