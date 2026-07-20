Logo

Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 13:56

Komentari:

1
Тужилаштво УСК
Foto: Tužilaštvo USK

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona naredilo je istragu napada na srpske povratnike u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

Iz ovog tužilaštva su za Nezavisne novine potvrdili da je dežurni tužilac upoznat o događaju u mjestu Lušci Palanka.

"Postupajući tužilac je ovlašćenim službenim licima naredila provođenje istražnih radnji, koje se i dalje poduzimaju, a u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja i utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja", rekla je Aldijana Poprženović Kurtagić, portparol Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Onemogućeno stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva BiH

Podsjećamo, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, na društvenim mrežama naveo da su u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića napali Bošnjaci Suvad Bašić, Hasan Rekić i Muharem Bašić iz Fajtovaca.

Mika Davidoviće je ranije rekla za RTRS da je do napada došlo u kafani čiji je vlasnik, a da su tri osobe došle u objekat u pripitom stanju.

"Vani je sjedila djevojka sa nekoliko momaka koji su ubrzo otišli, a ona je ostala sama. Ja sam im uredno uslužila. Djevojka je otišla u toalet, a jedan je krenuo za njom. Rekla sam mu: "nemoj ići za njom i nemoj praviti probleme". Onda se taj Rekić vratio, uhvatio me i iskrenuo mi ruku, govoreći: "tebe treba ubiti", rekla je Davidovićeva.

Momci koji su bili u blizini i vidjeli šta se dešava, pozvali su njenog supruga Željka da dođe.

"Željko je rekao da je on gazda, pa su onda napali njega. Za ne povjerovati", rekla je Davidovićeva i dodala da je policija došla poslije sat vremena.

Istakla je da su napadači i dalje na slobodi, kao i da je dan kasnije od njih istih doživjela neprijatnost, kad su joj dobacivali pogrdne riječi na ulici.

"Policija ih je trebala makar ispitati o tome što se dešavalo. Nikad se ništa slično nije dešavalo. Uvijek smo se suprug i ja trudili svima da izađemo u susret", navela je ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

fizički napad

Kantonalno tužilaštvo USK

Komentari (1)

Više iz rubrike

Минић: Полиција у ФБиХ да процесуира нападаче на српске повратнике

BiH

Minić: Policija u FBiH da procesuira napadače na srpske povratnike

18 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: Muslimani pokušavaju da spriječe budućnost srpskih povratnika

20 h

2
Предсједник НСРС Ненад Стевандић на сједници одржаној 7. јула 2026. године.

BiH

Stevandić: Hitno reagovati na napad na srpske povratnike

20 h

2
Уставни суд БиХ, пленарна сједница

BiH

Odlazak stranih sudija i zakon o Ustavnom sudu BiH - uslov za imenovanje sudija iz Srpske

21 h

0

  • Najnovije

16

29

Broj žrtava ebole porastao na 930

16

29

Dobili smo instant plaćanje u bankama, evo šta to znači

16

26

Zabranjena vožnja električnih trotineta osobama mlađim od 18 godina

16

23

Knežević: Bećirovićev zahtjev je antiustavan i potpuni promašaj

16

16

Ispaljeno 65 raketa na području 7 gradova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima