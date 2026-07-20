Oglasilo se Tužilaštvo USK o napadu na srpske povratnike u Sanskom Mostu

Iz ovog tužilaštva su za Nezavisne novine potvrdili da je dežurni tužilac upoznat o događaju u mjestu Lušci Palanka.

"Postupajući tužilac je ovlašćenim službenim licima naredila provođenje istražnih radnji, koje se i dalje poduzimaju, a u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja i utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja", rekla je Aldijana Poprženović Kurtagić, portparol Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

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Podsjećamo, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, na društvenim mrežama naveo da su u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta srpske povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića napali Bošnjaci Suvad Bašić, Hasan Rekić i Muharem Bašić iz Fajtovaca.

Mika Davidoviće je ranije rekla za RTRS da je do napada došlo u kafani čiji je vlasnik, a da su tri osobe došle u objekat u pripitom stanju.

"Vani je sjedila djevojka sa nekoliko momaka koji su ubrzo otišli, a ona je ostala sama. Ja sam im uredno uslužila. Djevojka je otišla u toalet, a jedan je krenuo za njom. Rekla sam mu: "nemoj ići za njom i nemoj praviti probleme". Onda se taj Rekić vratio, uhvatio me i iskrenuo mi ruku, govoreći: "tebe treba ubiti", rekla je Davidovićeva.

Momci koji su bili u blizini i vidjeli šta se dešava, pozvali su njenog supruga Željka da dođe.

"Željko je rekao da je on gazda, pa su onda napali njega. Za ne povjerovati", rekla je Davidovićeva i dodala da je policija došla poslije sat vremena.

Istakla je da su napadači i dalje na slobodi, kao i da je dan kasnije od njih istih doživjela neprijatnost, kad su joj dobacivali pogrdne riječi na ulici.

"Policija ih je trebala makar ispitati o tome što se dešavalo. Nikad se ništa slično nije dešavalo. Uvijek smo se suprug i ja trudili svima da izađemo u susret", navela je ona.