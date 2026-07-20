Cvijanović: Onemogućeno stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva BiH

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je pravo Denisa Bećirovića da se obraća kojoj god želi instituciji, kao što je njeno ustavno pravo da se obrati Narodnoj skupštini Republike Srpske, što je i učinila.

"Time se sprečava stupanje na snagu odluke koju sam proglasila veoma štetnom po vitalni interes Republike Srpske, a koja je donesena preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva", rekla je Cvijanović za Srnu upitana da prokomentariše Bećirevićevo podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto srpskog člana Predsjedništva BiH u vezi sa imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Cvijanović je naglasila da je Narodna skupština Republike Srpske stavila tačku na proces donošenja takvih odluka, u skladu sa Ustavom.

"Prilikom prethodnih obraćanja Ustavnom sudu BiH, on se proglašavao nenadležnim, jer je u pitanju Aneks osam Dejtonskog sporazuma koji nije u nadležnosti Ustavnog suda BiH, a ne Aneks četiri koji je Ustav BiH", rekla je Cvijanović.

Ona je pojasnila da "Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika nikada nije dobila pravo po Aneksu osam da se petlja u urbanizam, plansku dokumentaciju, da zaustavlja ili odobrava izgradnju i slična pitanja".

"Iz tog razloga su iz Uneska i tražili garancije da se strani predstavnik neće baviti time. Za tu aktivnost ne postoji ni zakonsko uporište. Ko se time bude bavio, bio on domaći ili strani član, čini nezakonito djelo. Pa ko voli, neka izvoli.

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Uz to, očekujem od nadležnih organa da ispitaju da li je došlo do zloupotrebe službenog položaja i prihvatanja i upravljanja donatorskim sredstvima mimo propisane procedure kad je riječ o postupanju izvršnog funkcionera ili članova Komisije iz FBiH", istakla je Cvijanović.

Prema njenim riječima, mandat oko označavanja spomenika je davno iscrpljen, što je nekada u analizi i samog Uneska jasno navedeno.

"Ovdje je očita namjera da se nastoji doći do komisije koja će preglasavanjem otimati imovinu i petljati se u ono što im nije posao. I da još jednom naglasim - Narodna skupština Republike Srpske još jednom je onemogućila stupanje na snagu te štetne odluke Predsjedništva", zaključila je Cvijanović, prenosi Srna.