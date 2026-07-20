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Dodik: Rusija neće biti poražena, EU će dugo trpjeti posljedice svojih odluka

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 13:43

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Милорад Додик
Foto: ATV

EU je spremna da rat u Ukrajini traje do posljednjeg Ukrajinca. Zato se i neće uskoro završiti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Svoje ciljeve i interese, kaže Dodik, spremni su da probaju ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju.

"Rat se samo vodi na teritoriji Ukrajine, a suštinski je to borba EU da se slomi Rusija. Međutim, desio se obrnut proces. Insistirajući na nastavku rata, EU uništava svoju ekonomiju. Izjava kancelara Merca da je njemačka ekonomija u konstantnom padu jer je počivala na jeftinim energentima iz Rusije, bez kojih je ostala, to najbolje potvrđuje", istakao je Dodik na Iksu.

Rusija neće biti poražena, dodaje Dodik, a EU će decenijama trpjeti posljedice svojih iracionalnih odluka.

"Sreća po EU je da Rusijom rukovodi Vladimir Putin, jer da je neko drugi, posljedice bi bile drastično tragičnije", zaključio je Dodik.

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Milorad Dodik

Rusija

Evropska unija

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