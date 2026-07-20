Dodik: Rusija neće biti poražena, EU će dugo trpjeti posljedice svojih odluka

EU je spremna da rat u Ukrajini traje do posljednjeg Ukrajinca. Zato se i neće uskoro završiti, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

Svoje ciljeve i interese, kaže Dodik, spremni su da probaju ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju.

"Rat se samo vodi na teritoriji Ukrajine, a suštinski je to borba EU da se slomi Rusija. Međutim, desio se obrnut proces. Insistirajući na nastavku rata, EU uništava svoju ekonomiju. Izjava kancelara Merca da je njemačka ekonomija u konstantnom padu jer je počivala na jeftinim energentima iz Rusije, bez kojih je ostala, to najbolje potvrđuje", istakao je Dodik na Iksu.

EU je spremna da rat u Ukrajini traje do posljednjeg Ukrajinca.

Zato se i neće uskoro završiti.

Svoje ciljeve i interese spremni su da probaju ostvariti tuđim životima i tuđom krvlju.



Rat se samo vodi na teritoriji Ukrajine, a suštinski je to borba EU da se slomi Rusija.

Međutim,… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 20, 2026

Rusija neće biti poražena, dodaje Dodik, a EU će decenijama trpjeti posljedice svojih iracionalnih odluka.

"Sreća po EU je da Rusijom rukovodi Vladimir Putin, jer da je neko drugi, posljedice bi bile drastično tragičnije", zaključio je Dodik.