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Američki istražioci u Derventi: Počinje svjedočenje logoraša

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:28

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Амерички истражиоци стигли у Дервенту.
Foto: RTRS

U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske. Logore su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije.

Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima.

Дервента

Gradovi i opštine

U Derventi svjedočenja Srba pred američkim istražiocima

Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi, koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni.

Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba.

(RTRS)

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Tagovi :

Derventa

svjedočenje

logoraši

tužilac

Amerika

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