Američki istražioci u Derventi: Počinje svjedočenje logoraša

Autor:ATV redakcija
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U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske. Logore su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije.
Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima.
Gradovi i opštine
U Derventi svjedočenja Srba pred američkim istražiocima
Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi, koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni.
Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba.
(RTRS)
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