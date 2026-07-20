Američki istražioci u Derventi: Počinje svjedočenje logoraša

U Derventu je stigla grupa američkih tužilaca koji istražuju zločine nad Srbima u logorima Rabić i Dom vojske. Logore su 1992. godine formirale hrvatsko-muslimanske formacije.

Sa službenicima Agencije za istrage i zaštitu planirano je da uzmu izjave od logoraša koji su prošli strahote u tim zloglasnim logorima.

Gradovi i opštine U Derventi svjedočenja Srba pred američkim istražiocima

Danas je planirano da budu saslušana dva logoraša. Pretpostavlja se da prikupljaju podatke o licima nastanjenim u Americi, koja su činila zločine u Derventi tokom 1992. godine, uspješno izbjegavši da do sada za to budu kažnjeni.

Ovo je prvi put da američki istražioci i tužioci dolaze u Derventu da prikupe svjedočenja o stradanju Srba.

(RTRS)