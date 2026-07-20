Logo

У Дервенти свједочења Срба пред америчким истражиоцима

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:11

Коментари:

0
Град Дервента
Фото: АТВ

Данас ће у Дервенти пред америчким истражиоцима почети свједочења Срба који су претрпјели страхоте у хрватско-муслиманским логорима у овом граду.

Пет истражилаца ће у наредних неколико дана, уз посредовање СИПA, у Основном суду у Дервенти саслушати осам бивших логораша.

Претпоставља се да прикупљају податке о лицима настањеним у Америци, која су чинила злочине у Дервенти током 1992. године, успјешно избјегавши да до сада за то буду кажњени. Ово је први пут да амерички истражиоци и тужиоци долазе у Дервенту да прикупе свједочења о страдању Срба.

Предсједник Милорад Додик изјавио је да долазак америчких истражилаца представља прилику за објективније сагледавање страдања Срба, за разлику од сарајевског правосуђе које је, каже, до сада износило само неистине.

Иран-Израел

Свијет

Америка окончала девету узастопну ноћ напада на Иран

Борачка организација Републике Српске поздравила је истрагу у Дервенти, уз очекивање да ће допринијети процесуирању одговорних за злочине над српским цивилима. Према наводима БОРС-а, кроз дервентске логоре прошло је више стотина Срба, док је до сада мали број лица процесуиран.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дервента

Америка

свједочење

Коментари (0)

Више из рубрике

Невријеме у Сребреници

Градови и општине

Лед се може лопатом купити: Страшно невријеме у дијелу Српске

11 ч

0
Анђелка Кузмић у Пелагићеву

Градови и општине

Кузмић: Око 40 одстова на уређењу Црног потока завршено

14 ч

0
Појачан саобраћај на граничном прелазу Зупци, 18.07.2026.

Градови и општине

Гужве на излазу из БиХ: Ево гдје је забрањен саобраћај за теретна возила

22 ч

0
Др Ранко Рајовић

Градови и општине

Др Ранко Рајовић у Требињу: Предавање "Дјеца у дигиталном свијету - Будућност образовања"

1 д

0

  • Најновије

07

56

У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

07

50

Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

07

42

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

07

34

Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

07

29

Без струје више насеља на подручју Зворника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима