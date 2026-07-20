У Дервенти свједочења Срба пред америчким истражиоцима

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Дервенти пред америчким истражиоцима почети свједочења Срба који су претрпјели страхоте у хрватско-муслиманским логорима у овом граду.
Пет истражилаца ће у наредних неколико дана, уз посредовање СИПA, у Основном суду у Дервенти саслушати осам бивших логораша.
Претпоставља се да прикупљају податке о лицима настањеним у Америци, која су чинила злочине у Дервенти током 1992. године, успјешно избјегавши да до сада за то буду кажњени. Ово је први пут да амерички истражиоци и тужиоци долазе у Дервенту да прикупе свједочења о страдању Срба.
Предсједник Милорад Додик изјавио је да долазак америчких истражилаца представља прилику за објективније сагледавање страдања Срба, за разлику од сарајевског правосуђе које је, каже, до сада износило само неистине.
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Борачка организација Републике Српске поздравила је истрагу у Дервенти, уз очекивање да ће допринијети процесуирању одговорних за злочине над српским цивилима. Према наводима БОРС-а, кроз дервентске логоре прошло је више стотина Срба, док је до сада мали број лица процесуиран.
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