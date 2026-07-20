Graorac: Dolazak američkih istražilaca konačno početak istrage koja će dovesti do sudskog spora

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac nada se da je dolazak američkih istražilaca-tužilaca u Derventu konačno početak istrage koja će dovesti do sudskog spora i da će odgovarati počinoci strašnih zločina nad Srbima.
Graorčeva je istakla da srpskom narodu nije ulivalo vjeru u pravosudne institucije sve ono što su imali priliku da vide kroz Haški tribunal, kao i Sud i Tužilaštvo BiH.
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Ona je rekla Srni da Tužilaštvo BiH za 30 i više godina nije našlo za shodno da se bavi zločinima nad Srbima u proteklom ratu u logoru za Srbe u Derventi.
- I evo danas imamo vijest da su istražioci iz Amerike došli da ispitaju ljude koji su bili u tom logoru, preživjeli strašne torture i danas će posvjedočiti šta se sve dešavalo - navela je Graorčeva.
Ona je rekla da želi da vjeruje da je ovo samo početak svega što bi trebalo da uslijedi, a to je da se na optuženičkoj klupi nađu oni koji su krivi za zločine počinjene nad srpskim narodom.
Graorčeva je izrazila uvjerenje da će se ovo što se dešava danas u Derventi preliti i na sva druga stratišta i mjesta na kojima je prolivena nedužna srpska krv.
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Američki istražioci-tužioci stigli su u Derventu, gdje je počelo svjedočenje srpskih logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.
U Derventi su tokom proteklog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti. Formirani su logori za Srbe, među kojima su najozloglašeniji bili u Domu vojske i na lokaciji Rabić.
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