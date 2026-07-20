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Tadić: Odbranom Bećirovića u medijima dokazuje se njegova krivica

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 13:01

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Тадић: Одбраном Бећировића у медијима доказује се његова кривица

Pravnik Ognjen Tadić je ocijenio da je dio medija u FBiH potvrdio krivicu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, u nastojanju da prikriju ili opravdaju njegovu podvalu o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.

- U nastojanju da se prikrije ili opravda podvala koju je član Predsjedništva BiH Denis Bećirović bacio na sto Predsjedništva prilikom donošenja odluke o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, dio medija u FBiH, pokušava da kaže da je neko u Unesku bio upoznat s tim što je umjesto prijedloga generalnog direktora, prijedlog za te strane članove dostavio Slaviša Šešum, šef kancelarije Uneska u Sarajevu - izjavio je Tadić Srni.

Umjesto da su uspjeli da opravdaju protivzakonit čin i podvalu Denisa Bećirovića, Tadić je naveo da su oni koji ga brane i peglaju tu situaciju još jednom dokazali da je učinio ozbiljan krimen, dovodeći u zabludu i javnost u BiH, a pogotovo pokušavajući da prevari članove Predsjedništva.

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Tadić je precizirao da dva strana člana prema članu 5. stav 2. odluke o Komisiji, isključivo može predložiti generalni direktor Uneska.

- Time se zapravo još jednom dokazuje da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović bila potpuno u pravu kada je rekla da na Predsjedništvo BiH nikada nije došla zvanična nominacija stranih članova od strane generalnog direktora Uneska, što bi bila obaveza prema važećim propisima - zaključio je Tadić.

(Srna)

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Ognjen Tadić

pravnik

Denis Bećirović

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