Moskva: Evropa zabrinuta zbog planova Njemačke da dobije nuklearno oružje

Ruska Spoljna obavještajna služba saopštila je da namjera njemačke vade da dobije nuklarno oružje izaziva zabrinutost u Evropi.

„Namjera aktuelnih njemačkih vlasti da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju već izaziva izuzetnu zabrinutost u Evropi, s obzirom na revanšističko raspoloženje u Berlinu“, navodi se u saopštenju.

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Stručnjaci NATO-a vjeruju da je Berlin sposoban da napravi funkcionalnu nuklearnu eksplozivnu napravu u roku od godinu dana, dodali su u SVR.

„Međutim, dobro je poznat ishod pokušaja stvaranja 'čudesnog oružja' u Hitlerovoj Njemačkoj. Zar ih istorija i dalje ničemu ne uči?!“, zaključili su u SVR, prenosi RT Balkan.