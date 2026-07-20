Carinik tražio mito od 5.000 evra da ''zažmiri'' na nepravilnosti

Autor:ATV redakcija
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Nakon provedene istrage, USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv carinika, državljanina Hrvatske, zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlaštenja.
Optuženi se tereti da je, u razdoblju od 14. januara do 10. marta 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva finansija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito.
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Naime, optuženi je u postupku poreskog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Indeks je saznao kako je carinik od odgovorne osobe tog trgovačkog društva najprije zatražio 6.800 evra kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje povodom provedenih poreskih nadzora okončao izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu.
Potom je smanjio cifru na 5.000 evra te je za navedeno postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo upravo taj iznos.
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