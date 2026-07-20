Pakao na putevima u Gradišci: Policija zbog pijanstva pravila čistku

Policija u Gradišci isključila je iz saobraćaja šezdeset i tri vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola, a sedam ih je završilo iza rešetaka jer su bili potpuno pijani, saopšteno je iz policije.

Policijska uprava Gradiška je u cilju poboljšanja stanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, tokom vikenda realizovala akciju sa akcentom na kontrolu vozača koji vozilima upravljaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje. U okviru ove akcije kontrolisano je ukupno 1.490 vozača, a njih 63 su sankcionisana zbog prisustva alkohola u organizmu i isključena iz saobraćaja.

Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 39 je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 z i 1,80 grama po kilogramu.

Dalje, 17 vozača kažnjeno je zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,70 i jedan do 1,50 grama po kilogramu, dok je 7 vozača lišeno slobode i zadržano u policijskim stanicama zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,50 grama po kilogramu.

Tokom vikend akcije evidentiran je i jedan prekršaj po članu četiri Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.

Iz Policijske uprave Gradiška apeluju na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te posebno upozoravaju vozače da nipošto ne upravljaju vozilom u saobraćaju pod dejstvom alkohola i opojnih droga.