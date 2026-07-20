Pakao na putevima u Gradišci: Policija zbog pijanstva pravila čistku

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policija u Gradišci isključila je iz saobraćaja šezdeset i tri vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola, a sedam ih je završilo iza rešetaka jer su bili potpuno pijani, saopšteno je iz policije.
Policijska uprava Gradiška je u cilju poboljšanja stanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, tokom vikenda realizovala akciju sa akcentom na kontrolu vozača koji vozilima upravljaju pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje. U okviru ove akcije kontrolisano je ukupno 1.490 vozača, a njih 63 su sankcionisana zbog prisustva alkohola u organizmu i isključena iz saobraćaja.
Od ukupnog broja sankcionisanih vozača, 39 je sankcionisano zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,31 z i 1,80 grama po kilogramu.
Dalje, 17 vozača kažnjeno je zbog utvrđene količine alkohola u organizmu od 0,70 i jedan do 1,50 grama po kilogramu, dok je 7 vozača lišeno slobode i zadržano u policijskim stanicama zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,50 grama po kilogramu.
Tokom vikend akcije evidentiran je i jedan prekršaj po članu četiri Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga.
Iz Policijske uprave Gradiška apeluju na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, te posebno upozoravaju vozače da nipošto ne upravljaju vozilom u saobraćaju pod dejstvom alkohola i opojnih droga.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
49 min0
Srbija
53 min0
Republika Srpska
1 h0
Banja Luka
1 h0
Gradovi i opštine
49 min0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
6 h1
Najnovije
13
56
13
54
13
52
13
43
13
40
Trenutno na programu