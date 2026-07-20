Muškarac uhapšen zbog više incidenata: Muškarca udario, pa ga gurnuo pod autobus?

Između ostalog on je napao muškarca (55) i ženu (76) na Bulevaru Nemanjića, kazali su danas u PU u Nišu.

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Uhapšeni Nišlija je 19. jula, oko podneva, bez ikakvog povoda, verbalno napao ženu i muškarca koji su se nalazili na autobuskom stajalištu, a potom je nasrnuo na muškarca i udario ga, usljed čega je ovaj najprije pao na ženu, a potom na kolovoz i to u momentu kada je nalazio autobus.

Muškarac je prilikom pada na kolovoz i sudara sa autobusom zadobio višestruke teške povrede i prebačen je na reanimaciju Uninverzitetskog kliničkog centra u Nišu, dok je žena prilikom pada na stajalište lakše povrijeđena, ali je takođe vozilom Hitne pomoći prebačena u Klinički centar.

U policiji su kazali da je uhapšeni Nišlija, prije nego štao je napao muškarca i ženu na autobuskom stajalištu, bez ikakvog povoda napao čovjeka (49) na mostu koji povezuje Đerdapsku i Romanijsku ulicu i tom prilikom mu zadao više udaraca.

Ustanovljeno je i da je uhapšeni muškarac 17. jula uveče vrijeđao majku i potom pobjegao od kuće, zbog čega mu je izrečena hitna mjera zabrane prilaska mjestu prebivališta zbog nasilja u porodici.

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Tu mjeru prekršio je već sutradan pošto je otišao do majke, ali je tom prilikom nije napao.

U Policijskoj upravi u Nišu kazali su da je tužilaštvo obaviješteno i da će u daljem postupku biti odlučeno za koja će sve djela će odgovarati pred sudom.

(Kurir.rs)