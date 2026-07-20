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Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

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ATV redakcija
20.07.2026 10:49

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Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење
Foto: Pixabay

U selu Ljug kod Podujeva desio se stravičan slučaj porodičnog anselja. Muškarac (63) je fizički napao svog sina, a potom prijetio da će skočiti sa krova kuće da bi izbjegao hapšenje.

Napad se dogodio u subotu, 18. jula, oko osam časova ujutru, nakon svađe između oca i sina. Kako se sumnja, otac je tokom sukoba više puta udario sina drvenom palicom i nanio mu tjelesne povrede.

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Prema iskazu oštećenog, osumnjičeni je zatim pokušao da ga napadne nožem, ali je zahvaljujući brzoj reakciji majke uspio da pobjegne iz kuće i izbjegne teže posljedice.

Povrijeđeni muškarac zbrinut je u zdravstvenoj ustanovi, nakon čega je u prisustvu predstavnika Centra za socijalni rad dao izjavu policiji.

Po prijavi nasilja, policijske patrole su izašle na lice mjesta, ali se osumnjičeni zaključao u kuću. Nedugo zatim izašao je na terasu na spratu i zaprijetio policajcima da će skočiti ukoliko pokušaju da mu priđu ili ga uhapse.

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Zbog ozbiljnosti situacije na mjesto događaja upućene su specijalne jedinice policije, koje su preduzele mjere kako bi bezbjedno okončale incident.

O slučaju je obaviešten nadležni tužilac, a istraga će utvrditi sve okolnosti ovog porodičnog nasilja.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

nasilje u porodici

Kosovo i Metohija

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