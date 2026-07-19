Bejbi sjedalica ispala iz auta: Teška nesreća kod Kuršumlije

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Kuršumlija–Merdare.

rema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala najmanje dva vozila, koja su pretrpela velika oštećenja.

Na fotografijama sa mjesta nesreće vidi se da je prednji dio jednog džipa potpuno smrskan.

Sjedište za bebe izletjelo iz auta, žena sjedi na kolovozu

Prizor na licu mjesta je potresan. Iz automobila je ispalo sjedište za bebe, dok jedna žena sjedi na kolovozu, dok joj, kako se sumnja, prisutni pomažu.

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Kako se vidi na fotografijama, svi erbegovi su se aktivirali u automobilu.

Na licu mesta interveniše ekipa Hitne pomoći, dok za sada nije poznato u kakvom su stanju učesnici nesreće.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene nakon uviđaja, piše Blic.