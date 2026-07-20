Banjalučanin uhapšen zbog napada na sugrađanku, završila na UKC-u

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Banjalučka policija uhapsila je N.U. iz Banjaluka zbog sumnje je pretukao sugrađanku, koja je upućena u UKC Republike Srpske radi ukazivanja pomoći.
U PU Banjaluka navode da je N.U. uhapšen 18. jula zbog sumnje da je počinio krivična djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.
"Navedeni se sumnjiči da je 17. jula u Banjaluci fizički napao žensku osobu, koja je zadobilo vidne tjelesne povrede. Prema njoj je postupao na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, te uputio više prijetnji, što je kod povrijeđene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti", saopštila je PU Banjaluka.
Hronika
Banjalučanin vozio pijan i bez vozačke, pa nasrnuo na policiju
Dodaju da je povrijeđena žena upućeno na Univerzitetski klinički centar radi ukazivanja medicinske pomoći.
O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
13
56
13
54
13
52
13
43
13
40
Trenutno na programu