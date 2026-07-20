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Banjalučanin uhapšen zbog napada na sugrađanku, završila na UKC-u

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:36

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Banjalučka policija uhapsila je N.U. iz Banjaluka zbog sumnje je pretukao sugrađanku, koja je upućena u UKC Republike Srpske radi ukazivanja pomoći.

U PU Banjaluka navode da je N.U. uhapšen 18. jula zbog sumnje da je počinio krivična djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje, tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

"Navedeni se sumnjiči da je 17. jula u Banjaluci fizički napao žensku osobu, koja je zadobilo vidne tjelesne povrede. Prema njoj je postupao na način kojim se vrijeđa ljudsko dostojanstvo, te uputio više prijetnji, što je kod povrijeđene izazvalo osjećaj straha i ugroženosti", saopštila je PU Banjaluka.

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Dodaju da je povrijeđena žena upućeno na Univerzitetski klinički centar radi ukazivanja medicinske pomoći.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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Tagovi :

hapšenje

Banjaluka

Univerzitetski klinički centar

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