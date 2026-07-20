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Harao po marketima i apotekama: Uhapšen osumnjičeni za sedam krađa u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:42

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Banjalučanin N.M. uhapšen je zbog sumnje da je počinio sedam krađa u apotekama i marketima u Banjaluci.

U PU Banjaluka navode da je N.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio sedam krivičnih djela krađe.

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"Lice se sumnjiči da je od 1. marta do 14. jula 2026. godine izvršio sedam krađa, na štetu marketa i dvije apoteke u Banjaluci. Nakon završene kriminalističke obrade lica N.M. te kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopštila je PU Banjaluka.

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Tagovi :

Krađa

Banjaluka

hapšenje

osumnjičeni

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