Harao po marketima i apotekama: Uhapšen osumnjičeni za sedam krađa u Banjaluci

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Banjalučanin N.M. uhapšen je zbog sumnje da je počinio sedam krađa u apotekama i marketima u Banjaluci.

U PU Banjaluka navode da je N.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio sedam krivičnih djela krađe. Hronika Banjalučanin uhapšen zbog napada na sugrađanku, završila na UKC-u "Lice se sumnjiči da je od 1. marta do 14. jula 2026. godine izvršio sedam krađa, na štetu marketa i dvije apoteke u Banjaluci. Nakon završene kriminalističke obrade lica N.M. te kompletiranja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka će biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", saopštila je PU Banjaluka.

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