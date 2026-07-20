Bez struje više naselja na području Zvornika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zbog planiranih radova na sječi rastinja, Terenska jedinica Zvornik najavila je za danas, ponedjeljak, privremeni prekid u isporuci električne energije.
U periodu od 9.00 do 14.00 časova bez električne energije biće potrošači koji se napajaju sa elektroenergetskog objekta DV 10 kV Sapna DUR 52-3.
Prekid u isporuci električne energije odnosi se na sljedeća naselja: Durakovići, Klisa, Sjenokos, Kaluđrani, Malešić, Šetići, Jusići i Vitinica, prenosi RTRS.
Region
Misteriozna zaraza hara u Sjevernoj Makedoniji: Više od 1.400 ljudi završilo u bolnici
Iz Terenske jedinice Zvornik mole potrošače sa područja navedenih naselja za strpljenje i razumijevanje do okončanja planiranih radova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
46 min0
Gradovi i opštine
11 h0
Gradovi i opštine
14 h0
Gradovi i opštine
22 h0
Najnovije
07
56
07
50
07
42
07
34
07
29
Trenutno na programu