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Bez struje više naselja na području Zvornika

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 07:29

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na sječi rastinja, Terenska jedinica Zvornik najavila je za danas, ponedjeljak, privremeni prekid u isporuci električne energije.

U periodu od 9.00 do 14.00 časova bez električne energije biće potrošači koji se napajaju sa elektroenergetskog objekta DV 10 kV Sapna DUR 52-3.

Prekid u isporuci električne energije odnosi se na sljedeća naselja: Durakovići, Klisa, Sjenokos, Kaluđrani, Malešić, Šetići, Jusići i Vitinica, prenosi RTRS.

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Iz Terenske jedinice Zvornik mole potrošače sa područja navedenih naselja za strpljenje i razumijevanje do okončanja planiranih radova.

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