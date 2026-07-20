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Podnesene četiri krivične prijave protiv Vukote Govedarice

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 13:12

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Начелник општине Гацко Вукота Говедарица
Foto: Opština Gacko

Protiv načelnika Gacka Vukote Govedarice podnesene su četiri krivične prijave, saopštio je Siniša Mandić, predsjednik Skupštine opštine Gacko.

"U cilju transparentnosti i zaštite zakonitosti rada kako Skupštine opštine Gacko kojom predsjedavam, kao i cijele Opštinske uprave opštine Gacko, imam potrebu da se obratim saopštenjem za javnost prije svega građanima Gacka.

Naime, uvidom u brojne dokumente koji su dostavljeni Skupštini opštine Gacko, kao i dostavljenim odgovorima od strane nadležnih Odjeljenja Opštinske uprave opštine Gacko, primijetio sam dosta neslaganja u istim, odnosno konstantno kršenje zakona i podzakonskih propisa, koji regulišu procedure i rad lokalnih jedinica, od strane lično Načelnika opštine Gacko, gospodina Vukote Govedarice", naveo je Mandić.

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Ističe da je, nakon obavljenih konsultacija sa ljudima iz struke, upoznat je da se ne radi o manjim povredama zakonskih i podzakonskih propisa, već o ozbiljnim krivičnim djelima iz oblasti poslovanja, koje načelnik konstantno ponavlja.

"Svjedoci smo da je Načelnik opštine u prethodnom periodu, prozivajući druge rukovodioce Javnih ustanova Opštine Gacko i optužujući ih za navodno nezakonito poslovanje predstavljao sebe kao legalistu. Zatrpavao je javni prostor svojim izjavama i saopštenjima, vjerovatno sa željom da skrene pažnju sa svog nezakonitog poslovanja, ali kao što je i sam naveo u jednom od svojih mnogih saopštenja za javnost"nepoštovanje zakona ne može biti model savjesnog ponašanja. Nezakonito prisvajajući sebi ovlaštenja, izlazio je iz okvira svojih nadležnosti, nenamjenski trošio javna sredstva, postupao suprotno zakonu kao poslodavac, svjesnim propuštanjem dužnosti i nepoštovanjem skupštinskih odluka pričinio finansijsku štetu budžetu opštine Gacko za tekuću godinu", ističe Mandić.

Dodaje da su se iz svega prethodno navedenog, stvorili uslovi za podnošenje četiri krivične prijave nadležnom Tužilaštvu.

"Ovim putem pozivam nadležne institucije da ispitaju osnovanu sumnju na niz nepravilnosti iz rada nadležnosti Načelnika opštine Gacko", rekao je Mandić.

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Tagovi :

Vukota Govedarica

Gacko

Krivična prijava

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