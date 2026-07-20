Nevrijeme pogodilo Zvornik: Oluja srušila stablo, kvarovi na mreži

Nevrijeme praćeno jakim gradom i obilnom kišom, koje je protekle noći zahvatilo područje Zvornika, prouzrokovalo je više problema, uključujući i kvarove na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog kratkotrajnog ispada čvorne trafostanice u Karakaju, potrošači koji se napajaju sa ovog postrojenja bili su bez električne energije oko 40 minuta, nakon čega je snabdijevanje uspješno uspostavljeno.

Trenutno je bez napona pet trafostanica na području Snagova. Ekipe Terenske jedinice Zvornik nalaze se na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvarova, kako bi se u što kraćem roku normalizovalo snabdijevanje električnom energijom za sve potrošače.

Na magistralnom putu Zvornik–Milići, kod kamenoloma u Jošanici, usljed jakog vjetra oboreno je drvo na kolovoz. Pripadnici Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik odmah su po dojavi izašli na teren, uklonili prepreku i omogućili nesmetano odvijanje saobraćaja.

Protivgradna zaštita dejstvovala je sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja.

Dejstvovano je juče od 16.45 do 23.00 časa, prenosi Srna.

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Direktor Protivgradne preventive Republike Srpske Tihomir Dejanović rekao je Srni da bi broj ispaljenih raketa bio i veći da od kontrole leta nije bilo čestih zabrana dejstava raketama.

Dejanović je dodao da je ovo bio 36. dan sa dejstvima od početka sezone odbrane od grada, te da je do sada ispaljeno 1.236 raketa.