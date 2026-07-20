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Velika promjena na crnogorskom primorju koja je razbjesnila turiste

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 12:44

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Плажа
Foto: pexels/Gabriel Rissi

Nova pravila na crnogorskim plažama su razbjesnila turiste.

Naime, prema pisanju poznate stranice Podgorički vremeplov, ukinuto je besplatno korištenje ležaljki i suncobrana od 17 časova za inostrane državljane, dok je ono omogućeno samo lokalcima, koji će tom prilikom morati da pokažu ličnu kartu, pasoš ili neki drugi dokument.

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"Građani Crne Gore od ove ljetne sezone mogu besplatno da koriste ležaljke i suncobrane na crnogorskim plažama nakon 17 časova, ali samo uz pokazivanje važećeg identifikacionog dokumenta. Za razliku od prethodnih godina, kada je ova pogodnost važi za sve posjetioce, novo pravilo više ne obuhvata strane turiste", piše u objavi i dodaje se:

"Iako su se posljednjih sedmica pojavile brojne pritužbe građana i turista da im je plažni mobilijar naplaćen i nakon 17 časova, iz JP 'Morsko dobro' još nisu dali dodatno pojašnjenje u vezi sa primjenom ovog pravila."

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Isto tako, natpis u Sutomoru je izazvao žestoku polemiku na društvenim mrežama, a takođe se tiče pristupa plažama i naplati ležaljki i suncobrana. Na jednom natpisu piše "slobodan dio plaže, sljedeći ulaz", a na drugom "ko nije platio ležaljke do 17 časova, nema pravo da koristi iste".

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Crna Gora

Plaža

turisti

ležaljka

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