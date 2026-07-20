Suzana Mančić ima molbu za trudnu kćerku: ''Nemoj, kao Boga te molim...''

Buduća mama u poodmakloj je trudnoći i beba samo što nije stigla na svijet.

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Voditeljka nestrpljivo čeka da se ostvari u ulozi bake, a za nasljednicu je imala samo jednu želju - da se porodi u bolnici.

Suzana je otkrila da se njena ćerka priprema za prve dane majčinstva, da se edukuje i čita različit sadržaj šta može da očekuje, a interesuje i kroz šta sve tijelo prolazi u trenutku porođaja.

- Teodora je dobro. Ona je od ovih modernih trudnica, koje apsolutno vode računa o svemu, žele da budu potpuno upoznate sa tokom same trudnoće, tokom samog porođaja i sve ostalo. Ja sam stara škola, sa mnogim stvarima se ne slažem, rekla sam: "Samo nemoj da se porađaš kod kuće, kao Boga te molim", "Dobro, mama, neću". Moram da priznam da smo svi veoma uzbuđeni Njen muž naravno, nisam ja džabe rekla da mi je zet solidan - rekla je Suzana za Hype.

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Imaju ime za sina

- Pojma nemam kakva ću biti baka. Dolazi dječak, znamo ime, ali neću da govorim sve iz nekog sujeverja. Ne znam šta ću sa dječakom, bože moj, dječak će imati majku i oca, pa tek onda baku.

- Stalno sam se šalila: "Neću da budem baka, to neka bude druga baka" - rekla je ona.

(Telegraf.rs)