Napitak koji vraća snagu za pet minuta: Dodajte samo malo ovog začina u limunadu

Autor:ATV redakcija
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Grci ovaj napitak piju vijekovima protiv vrućine. Četvrtina kašičice jednog začina mijenja sve. Probajte danas i osjetite razliku.
Ako dodate so u limunadu, dobijate nešto što obična flaširana voda ne može: tijelo koje zaista zadržava tečnost umjesto da je odmah izbaci. Najveći problem ljeti nije žeđi, problem je gubitak minerala kroz znoj.
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Dok obična voda samo prolazi kroz organizam, prstohvat soli mijenja pravila igre. Ovo je recept koji se prenosi s koljena na koljeno po cijelom Mediteranu, od Krita do egejskih ostrva. I ima čvrstu logiku iza sebe.
Visoke temperature preko 35 stepeni tjeraju tijelo na snažno znojenje. Znojenjem ne gubite samo vodu. Odlaze i dragocjeni elektroliti: natrijum, kalijum i magnezijum. Kada tijelo ostane bez njih, osjećate se kao iscijeđen limun. Javljaju se umor, glavobolja i onaj težak osjećaj slabosti u nogama.
Tu na scenu stupa slana limunada. So pomaže tijelu da veže i zadrži tečnost tamo gdje je potrebna. Tako nestaje onaj neprijatan osjećaj da ste popili litar vode, a i dalje osjećate žeđ. Ribari na grčkim ostrvima s razlogom nose bočicu baš takvog napitka.
Komercijalna sportska pića često sadrže bombe šećera i vještačkih boja. Ona na kraju naprave više štete nego koristi. Grčka varijanta nudi potpuno drugačiji pristup. Limun daje osvježavajući ukus i preko potreban vitamin C, dok so obavlja prljav posao nadoknade minerala.
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Ideja da napitak sa natrijumom tijelo zadržava duže od čiste vode nije narodno vjerovanje. Studija u časopisu American Journal of Clinical Nutrition dokazuje da pića sa natrijumom ostaju u tijelu duže od obične vode. Zato ovaj napitak donosi spas svima koji rade na otvorenom, treniraju ili teško podnose vrućine.
Priprema je brza, bez mjerica i komplikacija. Pomiješajte sljedeće sastojke:
Med ili nana ublažiće oštrinu ukusa ako vam kombinacija ne prija na prvu loptu. Suština ostaje u balansu limuna i soli. Ne pretjerujte, cilj je osvježenje, a ne slana voda.
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Slana limunada nudi odličan trik za hidrataciju, ali sa solju ne smijete pretjerivati. Ako imate visok krvni pritisak ili probleme sa bubrezima, obavezno konsultujte ljekara prije promjene rutine. Višak natrijuma može da naškodi ljudima sa ovim hroničnim bolestima.
Najbolja rješenja su često najjednostavnija. Jedan prstohvat obične kuhinjske soli pravi ogromnu razliku u tome kako podnosite najvrelije dane.
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