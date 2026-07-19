Dodik: Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u manastiru Stuplje obilježavanju praznika Svetogorske Iverske ikone Presvete Bogorodice i zavjetnog dana.
"Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala naš identitet, tradiciju i slobodarski duh, okupljajući narod onda kada je to bilo najpotrebnije", napisao je Dodik na Iksu.
U manastiru Stuplje prisustvovao sam obilježavanju praznika Svetogorske Iverske ikone Presvete Bogorodice i zavjetnog dana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 19, 2026
Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala naš identitet, tradiciju i… pic.twitter.com/TLrkg2XYQF
Istakao je da je zato važno da čuvamo naše manastire , gradimo hramove i da vrijednosti koje su sačuvale srpski narod prenosimo budućim generacijama.
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Dodik u manastiru Stuplje: Učestvovao u litiji
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