Dodik: Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda

"Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala naš identitet, tradiciju i slobodarski duh, okupljajući narod onda kada je to bilo najpotrebnije", napisao je Dodik na Iksu.

U manastiru Stuplje prisustvovao sam obilježavanju praznika Svetogorske Iverske ikone Presvete Bogorodice i zavjetnog dana.



Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala naš identitet, tradiciju i… pic.twitter.com/TLrkg2XYQF — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 19, 2026

Istakao je da je zato važno da čuvamo naše manastire , gradimo hramove i da vrijednosti koje su sačuvale srpski narod prenosimo budućim generacijama.