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Dodik: Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 14:16

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Предсједник Милорад Додик присуствовао је у манастиру Ступље обиљежавању празника Светогорске Иверске иконе Пресвете Богородице и завјетног дана.
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prisustvovao je u manastiru Stuplje obilježavanju praznika Svetogorske Iverske ikone Presvete Bogorodice i zavjetnog dana.

"Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda. Srpska pravoslavna crkva je kroz najteža vremena čuvala naš identitet, tradiciju i slobodarski duh, okupljajući narod onda kada je to bilo najpotrebnije", napisao je Dodik na Iksu.

Istakao je da je zato važno da čuvamo naše manastire , gradimo hramove i da vrijednosti koje su sačuvale srpski narod prenosimo budućim generacijama.

Милорад Додик у манастиру Ступље

Republika Srpska

Dodik u manastiru Stuplje: Učestvovao u litiji

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Milorad Dodik

vjera

Manastir Stuplje

svetinje

SPC

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