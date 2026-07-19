Minić: Generišemo sve adute Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je u Pelagićevu manifestaciji "Gastro susreti" koja je okupila 60 izlagača i hiljadu posjetilaca iz zemalja regiona, i pohvalio napredak ove lokalne zajednice u Posavini, kao i ovakva druženja koja su čuvari tradicije.

"Sve što smo dogovarali da radimo u Pelagićevu se radi, a danas smo ovdje da promovišemo domaću ponudu, opet smo mali ambasadori Republike Srpske, i da na svaki mogući način pokažemo da je Republika Srpska sve ljepša i bolja", rekao je Minić novinarima.

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Premijer je ocijenio da je tradicionalna manifestacija u Pelagićevu prevazišla lokalni okvir i lijepom atmosferom, uz dobru domaću hranu, piće i muziku na najljepši način promoviše Republiku Srpsku i sve što se u njoj radi.

"Generišemo sve naše adute koje možemo da ponudimo, a to je dobro domaćinstvo i dobri domaći proizvodi", rekao je Minić u obraćanju posjetiocima "Gastro susreta", čiji je pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Minić je najavio da će Vlada Republike Srpske nastaviti da pomaže održavanje svih manifestacija poput ove, koje su i čuvari tradicije.

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Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić istakla je da je samo iz nadležnosti ovog resora u protekle četiri godine u Pelagićevo uloženo blizu 9,5 miliona KM.

"Snažna podrška ovoj lokalnoj zajednici biće nastavljena", rekla je Kuzmićeva, prenosi "Srna".