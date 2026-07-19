Dodik: Ustavni sud BiH je mjesto srpske inkvizicije

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Ustavni sud BiH ne zaslužuje da u njemu sjede Srbi zato što je to antiustavni sud i mjesto srpske inkvizicije.

"Taj sud nije mjesto ravnopravnog gledanja i sprovođenja Ustava BiH koji je potpisan u Dejtonu kao Aneks četiri. Taj aneks su potpisale Republika Srpska i Federacija BiH", rekao je Dodik novinarima u manastiru Stuplje kod Prnjavora.

Dodik je naveo da bi Narodna skupština Republike Srpske mogla da izabere sudije u Ustavni sud BiH kada iz to suda odu stranci.

"U nekoj našoj naivnosti puštali smo da u Ustavni sud BiH idu predstavnici koje bira Narodna skupština, a koji tamo ne mogu ništa da urade", rekao je Dodik.

To je, kaže, imalo smisla do prije desetak godina dok Ustavni sud BiH nije počeo da se instrumentalizuje i dok su sudije bile koliko-toliko objektivne.

Republika Srpska Dodik: Naše svetinje su mjesta okupljanja, vjere i duhovne snage srpskog naroda

"Kasnije se vidjelo da su bili u funkciji islamske države na ovom prostoru kako to zamišlja SDA i muslimani u Sarajevu. Onda su se stavili u njihovu funkciju tako što su tri muslimana i dva stranca prekršili bezbroj puta Ustav i nametnuli se kao ustavotvorci, a onda su govori da tu ima predstavnika svih naroda, što nije bilo tačno". rekao je Dodik.

S obzirom da su Aneks četiri Dejtonskog sporazuma potpisale Republika Srpska i FBiH, kaže Dodik, samo na tom nivou Ustav BiH može da se mijenja.

"Predviđeno je da svaka promjena koja bi podrazumijevala dogovor na nivou BiH mora imati saglasnost Narodne skupštine Republike Srpske", rekao je Dodik.

Podsjetio je da su delegacija SNSD-a i HDZ-a postigle dogovor da BiH može ići dalje samo pod uslovom da nema visokog predstavnika, da nema bonskih ovlaštenja i da sve nametnute odluke visokih predstavnika moraju da budu ukinute.

"Eventualno se neke odluke se mogu potvrditi u Parlamentarnoj skupštini BiH, a one koje se ne potvrde smatraju se ukinutim. To je dejtonski princip i možda spanosna priča za BiH, jer ne vidim drugi način kako ona može ići dalje". rekao je Dodik.

Pravosuđe BiH zavisno od muslimanske ideologije o jednoj vjeri

Predsjednik Dodik izjavio je danas da su pravosuđe i Sud BiH zavisni od muslimanske ideologije o jednoj vjeri i potrebi da se hrišćani izbace sa ovog prostora.

Povodom najavljenog dolaska američkih istražilaca u Derventu, gdje bi sutra trebalo da uzmu izjave od srpskih logoraša, Dodik je istakao da su muslimani sve vrijeme lagali o zločinima i imali svoju publiku koja ih slušala, a da sada dolazi neko objektivan da sagleda srpsko stradanje.

Podsjetio je na stradanje dječaka Slobodana kojeg su na kućnom pragu zaklali muslimani predviđeni Naserom Orićem kada se vratio po svog psa kako bi sa njim otišao u izbjeglištvo.

"Niko o tome nije razgovarao. Vi onda date muslimanskim sudijama da oni presuđuju o tom zločinu. I uvijek je to ništa, a kada dočekaju mene, onda me maksimalno sude", rekao je Dodik novinarima u manastiru Stuplje kod Prnjavora.

On je ponovio da je sudija Sena Uzunović, zakleti aktivista SDA, koja je oslobodila ubice djece u Brdini kod Konjica, gdje je imala komandnu odgovornost.

"I mi govorimo o tome kako je sad pravosuđe u BiH nezavisno. Pravosuđe i Sud BiH zavistan je od muslimanske ideologije o jednoj vjeri i potrebi da se hrišćani izbace sa ovih prostora", naveo je Dodik.

Dolazak američkih istražioca-tužioca u Derventu očekuje se sutra. Oni bi trebalo da uzmu izjave od osam logoraša o strahotama koje su pretrpjeli u zloglasnom logoru za Srbe u vojnom skladištu Rabić 1992. godine.

U Derventi su tokom proteklog rata, dok još nije bila ni formirana Vojska Republike Srpske, hrvatske i muslimanske snage napale lokalno stanovništvo srpske nacionalnosti.

Formirani su logori za Srbe, među kojima je najozloglašeniji bio u Domu vojske i na lokaciji Rabić.

U logoru Rabić, formiranom u aprilu 1992. godine, bilo je zatočeno 120 Srba dok je ukupno kroz derventske logore prošlo više stotina srpskih civila.