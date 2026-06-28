Cvijanović: Srećan Vidovdan svim Srbima, ma gdje živjeli!

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Vidovdan svim Srbima uz poruku da ovaj praznik podsjeća na jedinstvo i žrtvu predaka za svoj, srpski narod.

Republika Srpska Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća na vjeru, slobodu, jedinstvo i žrtvu koju su naši preci podnijeli za svoj narod. Neka je srećan ovaj veliki praznik svim Srbima, ma gdje živjeli", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

Zajedno sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem, predsjednicima @predsednikrs i @MiloradDodik , danas na Vidovdan, poklonili smo se moštima kneza Lazara u manastiru Ravanica.



Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća na vjeru, slobodu, jedinstvo i žrtvu koju su naši preci podnijeli… pic.twitter.com/F34FbgMCXs — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) June 28, 2026

Ona se danas, na Vidovdan, zajedno sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem, predsjednicima Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Miloradom Dodikom poklonila moštima kneza Lazara u Manastiru Ravanica.