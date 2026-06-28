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Cvijanović: Srećan Vidovdan svim Srbima, ma gdje živjeli!

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 16:24

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Цвијановић: Срећан Видовдан свим Србима, ма гдје живјели!
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Vidovdan svim Srbima uz poruku da ovaj praznik podsjeća na jedinstvo i žrtvu predaka za svoj, srpski narod.

Додик, Цвијановић, Будимир Раваница

Republika Srpska

Dodik i Cvijanovićeva sa Patrijarhom Porfirijem u Ravanici, poklonili se moštima Cara Lazara

"Neka nas Vidovdan uvijek podsjeća na vjeru, slobodu, jedinstvo i žrtvu koju su naši preci podnijeli za svoj narod. Neka je srećan ovaj veliki praznik svim Srbima, ma gdje živjeli", napisala je Cvijanovićeva na Instagramu.

Ona se danas, na Vidovdan, zajedno sa Njegovom svetošću patrijarhom Porfirijem, predsjednicima Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Miloradom Dodikom poklonila moštima kneza Lazara u Manastiru Ravanica.

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