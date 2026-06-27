Je li politika uplela prste u izbor sudija Ustavnog suda BiH iz Federacije?

Katica Artuković i Dženeta Omerdić za sada imaju najveće šanse da zamijene Mirsada Ćemana i Valeriju Galić u Ustavnom sudu BiH. One su, prema ocjeni Radne grupe za sprovođenje procedure izbora sudija Ustavnog suda Predstavničkog doma Federacije BiH najbolje rangirane među 29 kandidata, koliko se prijavilo na konkurs.

Sada slijedi glasanje u Parlamentu. Podršku Naše stranke teško da će dobiti, jer u ovoj stranci smatraju da je sam proces izbora kandidata obilježen sukobom interesa, jer je Katica Artuković ranije bila član Komisije za izbor i imenovanja sudija Ustavnog suda BiH.

„Ne dovodimo u pitanje stručnost kandidata, niti integritet članova Komisije, ali ostaje pitanje da li je kandidat koji je ranije profesionalno sarađivao sa dva od pet članova tijela mogao biti percipiran kao kandidat u boljem položaju u odnosu na ostale članove konkursa“, rekao je Mirsad Čamdžić, poslanik Naše stranke u Predstavničkom domu FBiH.

Što prije treba izabrati dvoje sudija Ustavnog suda BiH, ali to nikako ne treba da budu kandidati koji se dovode u vezu sa bilo kojom političkom opcijom, stav je Admira Čavalića. Konačna odluka je na poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, pred kojima može naći rang lista svih prijavljenih kandidata, a mogu i samo dva prvorangirana.

„Moja preporuka jeste da dođe lista sa više kandidata, da ne bude samo dva kandidata – uzmi ili ostavi. Ukoliko bi došlo više kandidata, onda bi parlamentarci imali pravo da izaberu najbolje kandidate. Stava sam da nije dobro da se kandidati vežu za politike subjekte. Ipak je riječ o Ustavnom sudu“, rekao je Admir Čavalić, samostalni poslanik u PD PS FBiH.

Jeste riječ o Ustavnom sudu, ali je isto tako javna tajna da se i sadašnje sudije dovode u vezu sa političkim opcijama, pa i sam predsjednik Mirsad Ćeman, koji je bio član SDA.

„Nisam se ja baš puno pitao kada su oni postali članovi Ustavnog suda. Mislim da bi trebalo donijeti neki Pravilnik ili dopunu zakona kako bi onemogućili ljudima, koji su bili aktivni u strankama da budu u Ustavnom sudu“, rekao je Bakir Izetbegović, poslanik SDA.

Teško je za očekivati da će se dogovor postići prije izbora. A, u oktobru i Valerija Galić puni 70 godina, pa bi se vrlo lako moglo desiti da u Ustavnom sudu BiH sjede dva penzionera. Ona i Mirsad Ćeman.

„Stanje će se komplikovati, ide predizborna kampanja. Nisam siguran da će se imenovati sudije iz Federacije. Mislim da neće. Sudija iz Republike Srpske nema, tako da ćete vi imati tamo troje stranih sudija“, rekao je Ljubinko Mitrović, doktor pravnih nauka.

Ustavni sud BiH svakako već godinama djeluje u krnjem sastavu. Sudija iz Republike Srpske tamo nema već godinama. Zbog toga nije moguće da zasjeda Veliko vijeće, pa je u ovoj pravosudnoj instituciji blizu 14.000 neriješenih predmeta.