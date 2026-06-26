Na teritoriji Republike Srpske trajno zabraniti ratnu zastavu tzv. Armije BiH sa ljiljanima, to je inicijativa Udruženja veterana "Garda Panteri", koju su uputili Predsjedniku Republike Srpske, Vladi Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Posljednje provokacije sa zastavama sa ljiljanima su kap koja je prelila čašu, između ostalog stoji u inicijativi.

"Pod tom zastavom je ubijen svat Nikola Gardović u Sarajevu, napadnuta je kolona u Dobrovoljačkoj, napadnuta je kolona u Tuzli, pod tom zastavom je počeo rat. Muslimanska strana je pod tom zastavom pune četiri godine vodila rat protiv vojske Republike Srpske i protiv srpskog naroda u BiH gdje su počinjeni mnogi zločini. Mi smo u inicijativi napisali da tražimo da se iznađe pravni osnov da se zastava zabrani jer ona nema pravni osnov na teritoriji Republike Srpske", rekao je Petar Cvijetinović, Udruženje veterana "Garda Panteri"

Naravno da ćemo podržati, poručio je premijer Srpske još prije zvaničnog podnošenja inicijative. Sve u vezi sa zabranom simbola koji vrijeđaju dostojanstvo i nacionalni ponos srpskog naroda podržaće i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

„Moramo da dođemo do pozitivnih zakonskih rješenja, koji će na jedan zakonski način urediti tu problematiku i tako, na takav način, dati ovlaštenja pripadnicima MUP-a da reaguju na svaku provokaciju, da li to bila zastava ili neko drugo obilježje koje vrijeđa dostojanstvo srpskog naroda, dostojanstvo onih ljudi koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, koji vrijeđaju našu slobodu i sve nas koji trenutno živimo u Republici Srpskoj", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

„Sve ovo što smo do sada radili su bile inicijative boračkih kategorija. Mi, jednostavno, smo servis, ne samo boračke kategorije, nego patriotizma i svega onoga što predstavljaju građani Republike Srpske. Naravno da ćemo prihvatiti tu inicijativu“, rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Podrška inicijativi stiže i od boraca i drugih udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata. Tu bi uvrstili i ratne zastave Hrvatskog vijeća odbrane. Poručuju, trebalo je to još davno da se uradi.

„Sve te ratne zastave naših neprijatelja iz 90-ih da ne mogu da se nose i da se pokazuju na prostoru Republike Srpske. Posebno je to teško npr. kada tamo dođu muslimani u Kotor Varošu gdje su pokolj napravili , tamo u Serdarima i onda dođu i nose ratne zastave, a tamo 90 odsto srpskog stanovništva, provociraju narod i u mnogim mjestima“, rekla je Božica Živković Rajilić, predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

„Ja se ne bojim ni za šta da pričam o tome, nego to je vrijeđanje naših najhrabrijih sinova koji su dali, evo u Derventi, vidjeli ste, koji su svoje živote“, rekao je Đorđo Maksimović, bivši borac Pete kozarske brigade Vojske Republike Srpske

Takve ratne zastave simbolizuju i nacionalne politike koje su zemlju uvele u rat, te stradanje koje su narodi istrpjeli od vojske koja je išla pod tom zastavom, kaže Dževad Galijašević.

„Sve ratne zastave, u stvari, nije im mjesto na ovaj način, da se na sportskim manifestacijama zastava s ljiljanima nosi, da se maše sa njom, da nekakvi bh fanatikosi glume da oni znaju nešto o državi, o ratu, o stradanju. Dakle, ta zastava koja se pojavljuje kao ratni simbol u stvari prkosi žrtvama, prkosi narodu koji je stradao od vojske pod tom zastavom“, rekao je Dževad Galijašević, stručnjak za borbu protiv terorizma.

U dejtonskoj BiH nema mjesta ratnim zastavama, niti će srpski narod prihvatiti bošnjačku ikonografiju ratnih zastava, kategorični su u Gradskoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik.