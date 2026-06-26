Ilija Cvitanović uputio proglas Hrvatskoj: Traži uspostavljanje "hrvatske izborne jedinice" u FBiH

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović objavio je proglas za, kako ga je nazvao, zaštitu prava Hrvata u BiH.

Proglasom su pozvana sva tijela Hrvatske da, kako je naveo, službeno i javno stanu u zaštitu prava Hrvata i podrže "istinski evropski, briselski model za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Konkretnije, ovaj poziv je upućen predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću, premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću, predsjedniku Sabora Hrvatske Gordanu Jandrokoviću, svim saborskim poslanicima, te svim strankama u Hrvatskoj.

U uvodnom dijelu proglasa je naglašeno da "Hrvati u Bosni i Hercegovini nikada, bez izričitog zahtjeva, nagovora, pritiska i garancija Republike Hrvatske, ne bi pristali odreći se svog entiteta - Hrvatske Republike Hercegbosne i uklopiti ga u FBiH".

Ostatak Cvitanovićevog proglasa prenosimo u cjelosti.

"Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade, poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane gospođe i gospodo, uvaženi zvaničnici Republike Hrvatske,

Obraćam vam se lično, kao predsjednik HDZ-a 1990, ali prije svega kao predstavnik onog dijela našeg hrvatskog naroda koji već decenijama na svojim leđima nosi teret očuvanja hrvatskog identiteta, prava i opstanka Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Trenutak u kojem se nalazimo i sve okolnosti više ne dozvoljavaju odgađanje niti diplomatske fraze: „Vrijeme je.“ Jer ne radi se o jednim izborima niti o jednoj izbornoj kampanji.

Obraćam se javno jer neki politički krugovi u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji javnom kampanjom pokušavaju da ostvare svoje skrivene ciljeve. Višedecenijskim nametanjem pseudograđanskih, lažno evropskih standarda pokušavaju da ukinu Hrvate kao konstitutivan politički narod u Bosni i Hercegovini.

Da budem sasvim jasan, na djelu je sukob dva nepomirljiva koncepta, od kojih je takozvani građanski koncept potpuno suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, Vašingtonskom i Dejtonskom sporazumu, kao i svemu na šta su pristale i što su potpisale Republika Hrvatska i Hrvati iz Bosne i Hercegovine.

Pozivam sve vas, zvaničnu Republiku Hrvatsku, da poštujete svoje preuzete i ustavne obaveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i da od sada više ni na koji način ne tolerišete takva subverzivna djelovanja i njihove nosioce, bez obzira na to da li dolaze iz ovdašnjih unitarističkih krugova ili iz lobističkih grupa pojedinih članica Evropske unije.

Obraćam se javno i zato što to od mene, nakon moje javne podrške uspostavljanju hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, zahtijeva moj hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji više ne može, ne želi i neće mirno posmatrati ono čemu je sada izložen.

Proteklih dana rukovodstvo Hrvata, ljudi koji su devedesetih godina bili tamo gdje je trebalo, kada je trebalo, uključujući i u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj, uputili su vam javni proglas sa zahtjevom da Republika Hrvatska poštuje svoje obaveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Najjednostavnije rečeno, ponavljam kako bi svi razumjeli, Hrvati iz Bosne i Hercegovine nikada ne bi pristali da se odreknu svog entiteta i pristanu na Federaciju Bosne i Hercegovine da to od nas nije tražila, zahtijevala i, na kraju, naredila Republika Hrvatska. Nas Hrvate u Bosni i Hercegovini upravo je Hrvatska, protiv većinske volje Hrvata u Bosni i Hercegovini, stavila u Federaciju Bosne i Hercegovine.

Iz kog razloga, po kojoj logici i po kojoj pravdi Srbi u Bosni i Hercegovini, kao drugi konstitutivni narod, imaju svoj entitet, svoju policiju, vladu i parlament, a mi Hrvati nemamo? Pa ni to nije dovoljno, već nam drugi narod bira navodne hrvatske predstavnike.

Nakon agresivne javne kampanje nekih krugova u Republici Hrvatskoj i poruka da bi to što nam drugi, višestruko brojniji narod bira predstavnika trebalo riješiti tako što će se narodi unutar Bosne i Hercegovine sami dogovoriti, iako se ni o čemu ne mogu dogovoriti više od 30 godina, nakon sistemskih izmjena zakona odlukama visokih predstavnika na štetu Hrvata, nakon nekih istupa koji bi mogli značiti da pojedinci u Zagrebu svjesno žele da operu ruke od Hrvata u Bosni i Hercegovini, nemam drugog izbora nego da javno pozovem zvanične institucije Republike Hrvatske da službeno postupe i urade ono što je njihova dužnost i obaveza.

Podsjetimo se pod kojim je uslovima 18. marta 1994. godine u Vašingtonu dogovorena i potpisana Federacija Bosne i Hercegovine:

Unošenjem teritorija i nadležnosti Herceg-Bosne, Vašingtonskim sporazumom izričito je ugovorena konfederacija Federacije Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom, uz garancije Sjedinjenih Američkih Država;

Federacija Bosne i Hercegovine ugovorena je uz strogi nacionalni paritet Bošnjaka i Hrvata, kao federacija kantona, koji su precizno određeni nacionalno (bilo kao hrvatski, bilo kao bošnjački ili mješoviti), uz strogi paritet u vlasti i Domu naroda.

To se decenijama grubo krši. Drugi narod nam bira predstavnike, ignorišu se presude Ustavnog suda (slučaj Ljubić, slučaj neustavnosti federalnih ministarstava kulture i obrazovanja i drugi).

Zato pozivamo sva nadležna tijela Republike Hrvatske da se takvoj pseudograđanskoj, navodno evropskoj politici odlučno suprotstave i vrate status Hrvata na početne, izvorne postavke Vašingtonskog, a potom i Dejtonskog sporazuma, te da se založe za ukidanje odluka visokih predstavnika donesenih na štetu Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Federacija Bosne i Hercegovine je federacija nacionalnih kantona, a ne građanski entitet u kojem se sprovodi unitarizacija, što pasivnošću, nažalost, decenijama dozvoljava Republika Hrvatska. Pritom se i Ustav Bosne i Hercegovine i potpisani međunarodni sporazumi tumače prema potrebama drugog naroda i nalozima dijela takozvane međunarodne zajednice. Mostar je najbolji primjer za to.

Zato pozivam nadležna tijela Republike Hrvatske da kao prvi korak podrže uspostavljanje hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je projekat istinskog povratka izvornim načelima Vašingtona i Dejtona, ali istovremeno i očigledan primjer prave, napredne evropske politike. Taj model je doslovno briselski model, izvorni i pravi evropski model, iz samog srca Evropske unije.

Neteritorijalna izborna jedinica, koja je direktan uzor za hrvatsku izbornu jedinicu u Federaciji Bosne i Hercegovine, decenijama uspješno funkcioniše na opšte zadovoljstvo u srcu Evropske unije, u Briselu, a u Bosni i Hercegovini i u Brčko Distriktu kao izuzetno uspješan izborni sistem, koji je ujedno i izvorni američki prijedlog, donesen odlukom OHR-a bez izmjena Ustava Bosne i Hercegovine.

Ovaj pravi evropski prijedlog idealan je za Hrvate u Federaciji Bosne i Hercegovine jer u izborni proces ravnopravno uključuje svakog Hrvata. To je i prijedlog koji će u danima koji dolaze u potpunosti razotkriti sve one koji pod plaštom građanskih i lažno evropskih politika zapravo pokušavaju biološki i politički da unište Hrvate kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini.

Našim partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine poručujemo: Hrvatima u Bosni i Hercegovini dosta je i same ideje da nam brojniji narod bira predstavnike. To se više nikada i ni po koju cijenu neće ponoviti.

Čuvajući suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, pružamo ruku prijateljstva i saradnje, ali ako ni ovaj pomirljivi prijedlog ne bude prihvatljiv, neka svi znaju – preduzećemo druge korake i potražiti druga rješenja, jer mirno posmatrati vlastiti nestanak nećemo. Naša ruka je pružena!

Uvaženi najviši zvaničnici Republike Hrvatske, članice i članovi Vlade, poštovani predsjedniče, cijenjene poslanice i poslanici u Hrvatskom saboru, pozivam vas na službeno postupanje u skladu sa obavezama koje Republika Hrvatska ima prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini:

Službeno podržite model hrvatske izborne jedinice kao istinski evropski model, dokazan u Briselu, kao nužan prvi korak u rješavanju hrvatskog pitanja.

Pokrenite sve diplomatske, pravne i državne mehanizme za stvarnu zaštitu hrvatskih prava prema svim potpisnicima i garantima Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, prema Sjedinjenim Američkim Državama, državama članicama Evropske unije, OHR-u i novom visokom predstavniku, čim bude izabran.

Jasno stavite do znanja svim međunarodnim i domaćim akterima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj da Republika Hrvatska više neće tolerisati ni najmanje nametanje protivustavnog i protivdejtonskog „građanskog“ modela i preglasavanje Hrvata, te time jasno pokazati da su stvarna, a ne deklarativna zaštita hrvatske konstitutivnosti i suvereniteta u Bosni i Hercegovini ustavni i politički imperativ Republike Hrvatske.

Kao punopravna članica Evropske unije ne dozvolite nikakva dalja hibridna antihrvatska djelovanja kojima smo izloženi, te se prema svima koji ih sprovode ponašajte kao suverena država koja štiti svoj hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, u skladu sa obavezama Republike Hrvatske iz Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma i Ustava Republike Hrvatske. Takvima uputite službeni demarš, a pojedince koji krše Ustav Bosne i Hercegovine i sporazume, čiji je Republika Hrvatska potpisnik, nalogodavac i garant Hrvatima u Bosni i Hercegovini, sankcionišite i proglasite personama non grata.

Kao punopravna članica Evropske unije postavite kao uslov za dalje napredovanje Bosne i Hercegovine sistemsko rješenje hrvatskog pitanja i donošenje Izbornog zakona.

Odbacite dalju strategiju palijativnih rješenja i nametanje okupljanja oko jednog kandidata, ne samo zato što se time onemogućava demokratija unutar hrvatskog korpusa, nego i zato što smo se tako okupljali i do sada, pa su nam drugi birali predstavnike. I kada bi jednom bilo omogućeno da Hrvati konačno izaberu svog legitimnog hrvatskog člana Predsjedništva, to bi bio samo mali taktički manevar – svaki naredni put ne bi.

Hrvati u Bosni i Hercegovini ispunili su sve svoje istorijske obaveze prema Republici Hrvatskoj kada je to bilo najpotrebnije za njen opstanak i slobodu. Danas, u miru, vrijeme je da Republika Hrvatska ispuni svoj ugovorni, pravni, ustavni i istorijski dug prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

Nama nije potrebna humanitarna pomoć Republike Hrvatske. Ponavljamo i naglašavamo da nam je potrebna stvarna podrška Republike Hrvatske i službeno postupanje u skladu sa obavezama koje Republika Hrvatska ima prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, kao potpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, kao pregovarač u ime Hrvata u Bosni i Hercegovini tokom tih sporazuma i, najdirektnije rečeno, kao strana koja je Hrvatima u Bosni i Hercegovini naredila da protiv svoje većinske volje uklope svoj entitet u Federaciju Bosne i Hercegovine i pristanu da potpišu te sporazume.

Najjednostavnije rečeno, da baš svi razumiju, za nas Hrvate u Bosni i Hercegovini Republika Hrvatska bila je nalogodavac, garant i žirant tih ugovora i sporazuma, pa je svakom jasno kakve su obaveze garanta prema prevarenoj strani.

U danima koji slijede službeno ću uputiti poziv za raspravu i donošenje konkretnih zaključaka o ovoj temi svim hrvatskim strankama u Bosni i Hercegovini koje su spremne da rade u interesu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te zatražiti hitno postupanje svih nacionalnih institucija i hrvatskog naroda, gdje god bio.

Sada je vrijeme. Druge prilike nećemo imati."

(Kliks)