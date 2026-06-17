Hrvati osudili državljanina BiH: Pjesme Baje Malog Knindže pjevao i u policiji

Dvadesetosmogodišnji državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je na 15 dana zatvora zbog, kako je navedeno u presudi Opštinskog suda u Zadru, veličanja takozvane Krajine.

Sud je zaključio da je počinio prekršaj narušavanja javnog reda i mira.

Prema presudi, muškarac je na ulici, u alkoholisanom stanju, pjevao pjesmu Baje Malog Knindže "Knindže Krajišnici". Isto je ponovio i nakon hapšenja, u policijskoj stanici, gdje je nastavio da izvodi istu pjesmu, piše Zadarski list.

Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira propisano je da će osoba koja na javnom mjestu reprodukcijom pjesama narušava javni red i mir biti kažnjena novčanom kaznom od 700 do 4.000 evra ili kaznom zatvora do 30 dana.

Policija izašla na teren nakon prijave građana

Prema optužnom prijedlogu, okrivljeni je nezaposleni tehničar za obradu drveta koji je prije hapšenja neprijavljeno boravio u apartmanu u Gračacu.

Tereti se da je 14. maja 2026. godine oko 18.55 časova u Gornjem Karinu kod Obrovca, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, pod dejstvom 1,06 promila alkohola u krvi narušavao javni red i mir.

Navodi se da je pjevao pjesmu "Knindže Krajišnici", za koju se u optužnom prijedlogu ističe da "veliča i slavi takozvanu Republiku Srpsku Krajinu i pripadnike njenih oružanih snaga".

Zapjevao i u policijskoj stanici

Nakon prijave građana policija je izašla na teren te ga upozorila da prestane sa pjevanjem, ali se on na upozorenja oglušio.

Po dolasku u stanicu PP Benkovac-Obrovac u Benkovcu nastavio je sa pjevanjem refrena iste pjesme.

U prisustvu policajaca izjavio je da je došao u Karin kako bi vidio "karinsko plavo more na kojem je kralj Petar dao život za otadžbinu", navodi Zadarski list.

Tamo je otpjevao i refren druge pjesme Baje Malog Knindže, "Pjeva Srpska Krajina", u kojoj se pominju stihovi "do srpskog se mora čuje, od Svilaje do Karina...".

U ranije navedenoj pjesmi "Knindže Krajišnici" nalaze se i stihovi poput "piše đedo unuku u Knin", "tamo đe su Krajinu branili... Knindže, Krajišnici, Dinarci, ratnici".

Priznanje olakšavajuća, a upornost otežavajuća okolnost

Okrivljeni je na sudu priznao krivicu te potvrdio da je pjevao sporne pjesme.

"To je sve što imam da kažem u vezi sa prekršajem", rekao je dvadesetosmogodišnjak, poručivši sudiji da mu može izreći kaznu od 14 dana zatvora.

Sud je ocijenio da je njegovo ponašanje na javnom mjestu, odnosno pjevanje pjesama sa takvim sadržajem, neprimjereno te da ispunjava obilježja prekršaja.

U obrazloženju presude navodi se kako pjevanje pjesama Baje Malog Knindže, kojeg sud opisuje kao "srpskog ratnohuškačkog pjevača koji veliča takozvanu Republiku Srpsku Krajinu i njene pripadnike, može izazvati uznemirenost i povrijediti dostojanstvo građana Hrvatske koji su bili direktno pogođeni ratnim stradanjima".

Šta je rekao sud

Sud smatra da takvo ponašanje vrijeđa nacionalna osjećanja te narušava suživot hrvatskih građana hrvatske i srpske nacionalnosti.

Prilikom odmjeravanja kazne sud je kao olakšavajuću okolnost uzeo iskreno priznanje, dok je kao otežavajuću istakao upornost, jer je okrivljeni pjesme nastavio da pjeva i nakon dolaska policije, kao i u policijskoj stanici.

U obzir su uzete i okolnosti počinjenja te stepen krivice.

"Zbog postojanja tih okolnosti optuženom je izrečena kazna zatvora kao teža vrsta kazne, smatrajući da će se time postići svrha kažnjavanja", zaključio je sud.