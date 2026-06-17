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Žena napala dvije osobe, jedna prevezena na UKC Srpske

Autor:

ATV
17.06.2026 09:57

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Полицијско возило ПУ Бањалука на Лаушу на мјесту експлозије
Foto: ATV

Žena iz Prijedora čiji su inicijali M.M. uhapšena je zbog fizičkog napada na dvije osobe, saopšteno je danas iz PU Prijedor.

Prijedorska policija uhapsila je lice M.M. iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Teška tjelesna povreda“, „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“, i „Omogućavanje uživanja opojnih droga“.

Hapšenju je prethodila prijava da je osumnjičena M.M. fizički napala dva lica i tom prilikom nanijela teške tjelesne povrede jednom od navedenih lica iz Prijedora, koje je zbog težine povreda prevezeno u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci.

Uviđajem na licu mjesta rukovodio je tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, kojem će u toku dana uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti predato u nadležnost osumnjičeno lice, saopšteno je iz PU Prijedor.

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Tagovi :

PU Prijedor

Policija

hapšenje

nasilje u porodici

uhapšena žena

UKC Republike Srpske

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