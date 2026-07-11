Brojne kritike: "Meta" povukla alat za generisanje slika

Kompanija "Meta" povukla je alat za generisanje slika pomoću vještačke inteligencije "mjuz imidž", nakon kritika da omogućava korištenje fotografija sa "Instagrama" za kreiranje slika.

Ovaj potez uslijedio je manje od sedam dana nakon što je kompanija, vlasnik "Instagrama" i "Fejsbuka", predstavila svoj prvi model za generisanje slika zasnovanog na modelu vještačke inteligencije "Meta Ej-Aj", prenosi AP.

"Naša namjera bila je da ponudimo koristan kreativan alat i da ljudima omogućimo kontrolu nad tim da li njihov javni sadržaj može biti korišćen na ovaj način. Dobili smo povratne informacije da ova funkcija nije ispunila očekivanja, zbog čega više nije dostupna", navodi se u saopštenju "Mete".

Kao i drugi alati za generisanje slika zasnovani na vještačkoj inteligenciji, "mjuz imidž" stvara slike na osnovu uputstava korisnika, takozvanih promptova.

Međutim, ova funkcija je automatski omogućavala da fotografije objavljene na svim javnim "Instagram" nalozima budu dostupne kao referentni materijal prilikom kreiranja novih slika.

To je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, uz upozorenja o mogućem narušavanju privatnosti i opasnosti od stvaranja malicioznog i kompromitujućeg sadržaja, te su navedena i uputstva korisnicima "Instagrama" kako onemogućiti da njihove fotografije budu dostupne tom alatu vještačke inteligencije